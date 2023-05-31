الأربعاء 31 مايو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الاهلى يقترب من التعاقد مع نجم الوحدة السعودي

الوحدة السعودي
الوحدة السعودي

يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلى السعودي من حسم التعاقد مع نجم فريق الوحدة، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل لدعم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين.

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الاتحاد يقترب من معادلة إنجاز الهلال التاريخي

وتمكن الاهلى من خطف بطاقة العودة من جديد لدوري المحترفين السعودي،وجاءت خطوه الدعم بعدد من الصفقات الجديدة لجعل الفريق مستعد للمنافسة على بطولة الدوري في الموسم الأول بعد العودة لدوري المحترفين.

الأهلي يقترب من ضم اسلام هوساوي

يقترب الاهلى من حسم صفقة اللاعب اسلام هوساوي ظهير فريق الوحدة، وذلك بعد المستوى الجيد الذي ظهر به اللاعب في الموسم الحالي من بطولة الدوري، واستدعاءه لقائمة معسكر المنتخب السعودي.

موقف الوحدة من رحيل لاعبه للأهلي

يوافق فريق الوحدة على رحيل اسلام هوساوي لنادي الاهلى في الميركاتو الصيفي، بشرط أن يكون المقابل المادي جيد، وأن يكون غير قابل للسد على دفعات، ويوافق اللاعب على الانتقال للراقي في الموسم المقبل لخوض تجربه جديده في دوري المحترفين.

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مدرب جالطة سراي السابق من ضمن قائمة المرشحين لتدريب الهلال السعودي

يحتل فريق الوحدة المركز الثاني عشر من الترتيب برصيد 32 نقطة، وتأكد بقاء الفريق في دوري المحترفين للموسم المقبل، ويبتعد الفريق بـ4 نقاط عن مراكز الخطر في الترتيب لكنه تمكن من تحقيق البقاء.

 

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