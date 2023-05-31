الاتحاد يقترب من معادلة إنجاز الهلال التاريخي

يقترب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي من معادلة رقم نظيره الهلال التاريخي في دوري المحترفين، والذيقد تشهده الجولة الختامية من دوري روشن مساء اليوم الأربعاء.

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تنطلق مساء اليوم الأربعاء الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين، وفيها سيلعي الاتحاد أمام الطائي في لقاء تأكيد الهيمنه، والحفاظ على الفارق بينه وبين النصر صاحب المركز الثاني.

الاتحاد يعادل رقم الهلال القياسي في دوري المحترفين

ويحتاج فريق الاتحاد لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم ضد الطائي، ليصل للنقطة 72 في المركز الاول، ومعادلة إنجاز الهلال كأكثر فريق حصدًا للنقاط في موسم واحد بدوري المحترفين.

يسعى فريق الاتحاد تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو لتحقيق الانتصار في مواجهة اليوم ضد الطائي، وحينها سيعادل إنجاز الهلال تحت قيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدرب السابق لنادي الهلال كأكثر مدرب حصدًا للنقاط في موسم واحد من مسابقة دوري المحترفين السعودي.

حصد رازفان لوشيسكو 72 نقطة مع الهلال في موسم واحد وحققبها بطولة الدوري المحترفين، والتي جمعها من خلال 30 مباراة حقق فيها 22 انتصار وسجل خلالها 74 هدف.

يحتل الاتحاد المركز الاول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 69 نقطة، وياتي النصر في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، بينما يأتي فريق الهلال في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

صراع رباعي على لقب الهداف في الجولة الختامية

وفي سياق أخر، تشهد الجولة الختامية صراع رباعي على الحذاء الذهبي في الدورى السعودى بين كل من عبدالرازق حمدالله مهاجم الاتحاد مع أوديون إيجالو نجم الهلال وأندرسون تاليسكا لاعب النصر، بالإضافة إلى فراس البريكان نجم فريق الفتح الأول.

يأتي حمدالله في المركز الاول بجدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 20 هدف، ويأتي خلفه مباشرة في الترتيب اللاعب النيجيري أوديون إيجالو لاعب الهلال برصيد 19 هدف حيث الصراع الأقوى على حسم لقب هداف الدورى السعودى في الموسم الحالي.

يمتلك أندرسون تاليسكا 18 هدف في المركز الثالث من الترتيب، ويأتي خلفه النجم السعودي فراس البريكان برصيد 17 هدف، وفي المركز الخامس كريستيانو رونالدو برصيد 14 هدف.