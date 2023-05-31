مدرب جالطة سراي السابق من ضمن قائمة المرشحين لتدريب الهلال السعودي

يعيش جماهير الهلال السعودي حالة من الترقب لمعرفة موقف الأرجنتيني رامون دياز من الاستمرار لاستكمال مهمته مع الزعيم خلال الفترة القادمة.

توج رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الوحدة بجانب حصد برونزية كأس العالم للاندية الماضية التي توج فيها ريال مدريد، وفشل المحافظة على بطولة الدوري ودوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة "Sportitalia" الإيطالية، ان فاتح تريم ضمن الأسماء المرشحة لتولي تدريب الهلال بداية من الموسم المقبل".

حيث يملك فاتح تريم مسيرة تدريبية قوية مع المنتخب التركي ونادي جالاطا سراي".

وترغب إدارة الهلال السعودي تصحيح أخطاء الفريق خلال الموسم الماضي بالتعاقد مع العديد من النجوم في هذا الموسم بجانب توفير احتياجات الفريق خلال الموسم القادم

وعلى الجانب الأخر ، يستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة فريق الرائد مساء اليوم الأربعاء على ستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" ضمن منافسات الجولة 30 الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقد تعادل الهلال أمام الرائد بهدف لكل فريق في أخر مباريات الماضية بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام الرائد في المباراة المرتقبة

حراسة المرمى: حبيب الوطيان.

خط الدفاع: خليفة الدوسري، جانج هيونج سو، محمد البريك، ياسر الشهراني.

خط الوسط: مصعب الجوير، جوستافو كويلار، لوسيانو فييتو.

خط الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو، عبدالله الحمدان.

ونشر إيميليانو دياز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "لقد جاء اليوم الذي لم أرغب في الوصول إليه أبداً، لكن كرة القدم والحياة لها مراحل، واليوم هو الوقت المناسب للبحث عن تحديات جديدة، أغادر وأنا مرتاح الضمير لأنني قدمت أفضل ما لدي من أجل هذا النادي".

ومن المقرر أن يلعب الهلال بقيادة إيميليانو دياز مباراته الأخيرة أمام الرائد، مساء اليوم الأربعاء، في إطار ختام منافسات الموسم الحالي من مسابقة دوري روشن السعودي.

وتم إسناد مهمة قيادة الزعيم لإيميليانو بعد السماح لوالده رامون دياز بالعودة إلى الأرجنتين لتفقد أوضاع نجله الذي تعرض لحادث أليم.

وتوج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي بعد موسم شاق ومنافسة شرسة مع النصر انتهى في الجولة قبل الأخيرة عندما فاز الاتحاد على الفيحاء بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر ان تنطلق مباراة الهلال السعودي والرائد مساء اليوم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و10 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.