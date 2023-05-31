وفاة نجل رئيس مخابرات القذافي في ظروف غامضة

تضاربت الأنباء حول ملابسات مقتل الشاب محمد السنوسي، نجل عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.

وأكدت المصادر العُثور على جثمان نجل السنوسي في مدينة سبها، موضحة أن الجثمان وجد مصابة في أماكن متفرقة.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن الجريمة سببها شجار عائلي بين السنوسي وابن عمه أفضت إلى طعنه عدة طعنات.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن نجل السنوسي وجد متوفيا في مدينة سبها بطلقات نارية في أماكن متفرقة من جسده، فيما أكد آخرون أن الوفاة نتيجة ضرب بآلة حادة بسبب خلاف مع أحد الأشخاص.

ولم تتوفر معلومات رسمية بشأن الواقعة، أو تأكيد من أسرة الشاب حول سبب الوفاة.

السنوسي

وينتمي السنوسي إلى قبيلة المقارحة في جنوب ليبيا، ويحاكم في قضية تتعلق بقمع ثورة فبراير التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011.

آخر ظهور

وكان آخر ظهور للسنوسي الابن في ديسمبر 2022 ، حين هدد بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية في جنوب ليبيا، إذا لم تفرج الحكومة عن والده ورفاقه.

ومنذ أشهر، تقود عائلة عبد الله السنوسي، ضغوطاً للإفراج عنه، وسط مخاوف من أن يلقى نفس مصير أبو عجيلة مسعود المريمي، أحد المشتبه بهم في قضية “تفجير لوكربي”، والذي سلمته سلطات طرابلس إلى القضاء الأميركي من أجل محاكمته، خاصة أن اسمه ذكر في التحقيقات المرتبطة بالحادث الشهير.

يشار إلى أن السنوسي البالغ من العمر 72 عاما، ينتمي إلى قبيلة المقارحة بـجنوب ليبيا، ويحاكم في قضية تتعلق بقمع ثورة فبراير التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011.

وهو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للقذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة حكمه، التي جاوزت 42 عاما، وهو لا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية.