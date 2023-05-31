دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر، مباراة مصيرية أمام نظيره الوداد المغربي التى تجمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويلتقي الأهلى مع الوداد المغربى في تمام التاسعة مساء الاحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والوداد المغربى في نهائي دوري الأبطال



وتذاع مباراة الأهلي ونظيره الوداد المغربي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة.

أرقام الأهلي والوداد المغربي قبل نهائي دوري الأبطال

ونجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في التأهل إلى نهائي أفريقيا بعد تحقيق الإنتصار على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، فيما حجز الوداد الرياضي المغربي بطاقة التأهل إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

مشوار الأهلي في دوري الأبطال قبل صدام النهائي أمام الوداد المغربي

وخاض فريق الأهلي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا 27 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 11 مباراة، وخسر خمس مباريات، أحرز لاعبوه 35 هدفًا واستقبلت شباكه 21.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978.



صافرة ليبية لمباراة الاهلى والوداد المغربى

أسند مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مباراة ذهاب نهائي بطولة إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم والتونسي هيثم قيراط حكم للفار ومصطفى غربال مساعدًا للفار.