محمد شوقي: تربيت في الأهلي..و هذا أهم ما يميز إدارات النادي

قال الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي، أن هناك ضوابط متبعة داخل الأهلي، ‏وصفات تتوارث عبر أجيال وعمالقة في الأخلاق والمبادئ وهو أحد أسرار النجاح، وأنه ‏عندما يكون العمل بضوابط وبصورة مؤسسية تحترم الآخر وهناك آداب متبعة داخل النادي.



وتطرق الدكتور شوقي للحديث عن وجوده داخل الأهلي قائلا: كابتن حسن حمدي رئيس ‏النادي الأسبق والمهندس هشام سعيد عضو مجلس إدارة الأسبق هما من قدموني للكابتن ‏صالح سليم لبداية عملي التطوعي في اللجنة الطبية وذلك من واقع حبي للنادي ‏

وأضاف: تربيت في النادي الأهلي منذ نشأتي وشاهدت وتعلمت من الكبار، بعد وفاة الكابتن ‏صالح سليم فوجئت بالكابتن طارق سليم يبلغني أن الكابتن حسن حمدي يفكر في وجودي في ‏الدورة التكميلية للمجلس ولكن دخلت كعضو مجلس إدارة في دورة 2004. ‏

وأكد عضو مجلس إدارة الأهلي أنه لم يطلب يومًا من الكابتن حسن حمدي أن يكون عضوا ‏في مجلس الإدارة.‏

وأشار شوقي إلى أن فكرة القائمة في الانتخابات جيدة بسبب التوافق والتناغم بين أفراد ‏المجلس وأن الأهلي من السباقين في فكرة القائمة خلال الانتخابات.‏

وأوضح عضو مجلس إدارة الأهلي موقف الكابتن محمود الخطيب بعد إعلان نتجية ‏الأنتخابات الماضية مؤكدًا أنه طلب منا قراءة الفاتحة وقال أننا سنعمل بقلب واحد ‏

وتطرق شوقي للحديث عن أهم ما يميز مجالس إدارة الأهلي مؤكدًا أنه قد هناك اختلاف في ‏وجهات نظر داخل الاجتماعات ولن ولم يعلم أحد عنها شئيا ولكن الجميع يدعم قرار الأغلبية ‏في حالة التصويت وأن الاختلاف دائما ما يكون في منتهى الرقي ‏

وشدد على أنه لا صوت يعلو داخل مجلس إدارة الأهلي وليس الأمر واردًا من الناحية ‏الأخلاقية.

محمد شوقي : الخطيب أسطورة فريدة .. والأهلي يحقق نجاحات رغم التحديات الصعبة



أكد الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الكابتن محمود الخطيب يمثل قدوة للجميع بما يملكه من تاريخ كبير ومشرف، يجعله أسطورة فريدة لا تتكرر بسهولة بما قدمه في الملاعب والعمل الإداري عبر سنوات طويلة.

وأوضح إنه يتعامل بمنتهى الديمقراطية في مجلس الإدارة، والتي تكون مصحوبة بحالة من الصرامة الشديدة والحزم، وهو ما يعد أحد أسباب نجاح المجلس، وإنه يتعمد أن يكون الأخير في التصويت على القرارات، ليرفع الحرج والضغوط عن الجميع.

وتحدث عن الطفرة الإنشائية مؤكدا إن الأهلي يمثل تجرية مميزة، بامتلاكه لمرافق مميزة في مقر الجزيرة وفروع مدينة نصر والشيخ زايد، وكذلك فرع التجمع الخامس الذي من المنتظر أن يفتتح خلال الساعات القادمة، وإن الفرع تكلف حوالي مليار و500 مليون جنية، على مساحة أكثر من 50 فدان مما يمثل خطوة مهمة للغاية.

وأوضح أن الأهلي يحافظ على تقديم أفضل الخدمات للأعضاء وسط تحديات اقتصادية صعبة للغاية، ومع ذلك هناك العديد من النجاحات التي تحققت على أرض الواقع.

وكشف عن إن لجنة تنمية الموارد التي شكلها مجلس الإدارة تعمل على مدار الساعة لخلق أفكار جديدة واستغلال اسم النادي بما لا يمس حقوق الرعاة، وأن النادي نجح في توفير خدمات غير مسبوقة للأعضاء منها ما تم مؤخرا من حيث تخصيص شاطئ خاص وفندق للنادي في مارينا بأسعار مميزة.

وأشار شوقي الى إن كل ما تم إنجازه في مختلف الملفات، يأتي بدون دعم او مساندة من أي جهة، الى جانب ميزانية النشاط الرياضي الضخمة وما تمثله من ضغط على مخصصات الإنفاق بالنادي.

