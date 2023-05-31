الأهلي يوقع عقوبة جديدة على محمد عبدالمنعم

قرر النادي الأهلي معاقبة محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأحمر مالياً بسبب ما بدر منه تجاه محمد هاني لاعب الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز أمس الاثنين.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" استقر النادي الأهلي على توقيع عقوبة مالية على محمد عبدالمنعم بسبب تجاوزه ضد محمد هاني في مباراة سيراميكا كليوباترا وتحديدًا في الشوط الأول وانفعل عليه بشكل غير مبرر وغير مقبول ".

وتابع:"يأتي ذلك بسبب أن الواقعة ليست الأولى لمحمد عبدالمنعم داخل فريق الأهلي فضلاً عن محمد هاني كان يحمل شارة القيادة في المباراة".

أيمن أشرف يبحث عن عرض خارجي بعد تصريحات كولر

على جانب آخر قرر أيمن أشرف مدافع فريق الأهلي التحرك سريعاً للرحيل عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل بعد تأزم علاقته بالسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر ورفضه بقاء اللاعب في الفترة القادمة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"كلف أيمن أشرف مدافع فريق الأهلي بالبحث عن عرض خارجي بعيداً عن الدوري المصري للرحيل بنهاية الموسم الجاري بعد تجاهل السويسري كولر له منذ توليه مهمة تدريب القلعة الحمراء".

وأكمل:"يأتي ذلك في الوقت الذي يمتلك أيمن أشرف عدة عروض من الدوري المصري على رأسهم سيراميكا كليوباترا وفاركو وسموحة".

الأهلي يبدأ الإستعداد لمواجهة الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة مرانه الأول استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الأحمر الذين لم يشاركوا في مواجهة أمس أمام سيراميكا كليوباترا لحساب منافسات الدوري مرانًا قويًّا ضم جزء بدني وتدريبات إضافية بالكرة، بينما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، في الوقت الذي واصل فيه أكرم توفيق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق.

كان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد ليواصل سلسلة انتصاراته المتتالية، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.