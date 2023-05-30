حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة استعدادًا لملاقاة طلائع الجيش

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لملاقاة فريق طلائع الجيش، المقرر انطلاقها في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



وتفقد اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني أرضية ملعب المباراة قبل انطلاق عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب.

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي. خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر". خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

استئناف رئيس الزمالك

على صعيد آخر ، أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نيته التقدم باستئناف على الحكم الصادر ضده من المحكمة الاقتصادية التي قضت بحبسه ثلاثة أشهر بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور تعليقًا على القرار الصادر أنه يرفض التعليق على الأحكام القضائية مشددًا على احترم القضاء المصري وأنه سيلجأ إلى كل الأطر القانونية للحصول على حقوقه.

كانت محكمه جنح الاقتصاديه برئاسه المستشار ابراهيم صالح، قد قضت بحبس مرتضى منصور 3 أشهر وكفالة 10 الاف جنيه وتغريمه 20 الف جنيه والزامه بتعويض مؤقت 10 الاف جنيه وألزمته بالمصاريف واتعاب المحاماه فى القضيه رقم728 لسنه2023 جنح اقتصاديه القاهرة.

وتقدم محمد عثمان المستشار القانوني بالنادي الأهلي ببلاغ خلال وقت سابق للنائب العام في شهر أغسطس الماضي، ضد مرتضى منصور متهمًا إياه بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة.