عبد الله جمعة يؤازر الزمالك في مباراة الطلائع

تواجد عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مقصورة ملعب ستاد القاهرة الدولي، على هامش مواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص جمعة على دعم ومؤازرة زملائه من الملعب خلال لقاء الجيش بمسابقة الدوري.

و حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة الزمالك وطلائع الجيش الجارية بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحساب منافسات الدوري الممتاز.

وض الزمالك اللقاء باحتلاله الترتيب الرابع بجدول المسابقة المحلية برصيد 47 نقطة، بينما يأتي فريق الطلائع في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

بينما يوجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق ومصطفى الزناري محمد أشرف "روقا" وأحمد بلحاج محمود عبدالرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وناصر منسي وسامسون أكينولا.

بينما يمثل طلائع الجيش في المواجهة كل من:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: محمد فتح الله – أحمد أيمن منصور – خالد سطوحي.

الوسط: أحمد متعب – محمد شحاتة- فريد شوقي – مصطفى الخواجة - أحمد عبدالرحمن.

الهجوم: بول جوليوس - محمود وادي.

إنفراجة في أزمة الحجز على أرصدة الزمالك

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور خلال الساعات القليلة الماضية من أجل حل أزمة الحجز على أرصدة النادي في البنوك.

خلال الاجتماع، اقترح أشرف صبحي، وزير الرياضة، على مسؤولي الزمالك فتح حساب للنادي في هيئة البريد من أجل تلقي كافة الأموال، والتبرعات للأبيض.



ومن المقرر أن يبدأ نادي الزمالك في خطوات فتح حساب في هيئة البريد، خلال الساعات المقبلة، من أجل حل أزمة الحجز على أرصدة الزمالك البنكية.



وأشار وزير الرياضة أنه سيتم إضافة بند باللائحة المالية للأندية يتيح لها فتح حسابات في هيئة البريد مع البنوك المصرية وعليه سيستطيع الزمالك إيداع وتلقي الأموال بالبريد.



يأتي ذلك بعدما أعلن الزمالك عن وجود أزمة مالية بسبب الحجز على أرصدته في البنوك، وعليه أصبح مقيدًا في مسألة الصرف من أجل إقامة المعسكرات للمباريات وشراء اللاعبين وغيره.