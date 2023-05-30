Tom Hanks.. هانكس يحصل على الدكتوراه الفخرية من هارفارد بعد زيارة الزمالك

حقق الفنان العالمي الشهير توم هانكس، نجاحًا جديد بعد حصوله على درجة الدكتوراه الفخرية، في الفنون والآداب تكريمًا لمسيرته الفنية العملاقة، من جامعة هارفارد والتي تقع في مدينة كامبريدج بالولايات المتحدة الأمريكية.

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توم هانكس

توم هانكس يحصل على درجة الدكتوراه الفخرية من هارفارد

قامت مدرسة Ivy League، بمنح أسطورة هيوليود توم هانكس، الدكتوراه الفخرية في مجال الفنون، نظرًا لما قدمه من أعمال فنية مميزة، خدمت صناعة السينما، بالولايات المتحدة الأمريكية.

توم هانكس

توم هانكس يوجه رسائل هامة للخريجين بعد حصوله على درجة الدكتوراه الفخرية من هارفارد

ومازح توم هانكس، الحضور موضحًا أنه لم يجتهد للحصول على هذا اللقب حيث لم يذهب ولو لمرة واحدة الى المكتبة، كما وجه كلمة للخريجين قائلًا: كل يوم، كل عام، ولكل فصل تخرج، هناك خيار يجب القيام به فعليهم أن يقرروا أن يكونوا واحدًا من ثلاثة أنواع من الأمريكيين: أولئك الذين يتبنون قاعدة الحرية للجميع، أو أولئك الذين لا يريدون، أو أولئك الذين لا يبالون. فقط الأول هو الذي يقوم بالعمل لخلق اتحاد أكثر كمالًا، وأمة غير قابلة للتجزئة. والآخرون يقفون في طريقهم".

هانكس

زيارة توم هانكس للزمالك

والجدير بالذكر، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد تناولوا مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للفنان الأمريكي توم هانكس رفقة زوجته النجمة ريتا ويلسون، منذ مايقرب من شهر، أثناء زيارتهما لمصر وتواجدهما في أحد المطاعم بمنطقة الزمالك، وهو يتناول الأكلات المصرية الشهيرة كالملوخية مع الأرانب والموزة، بالشعيرية.

هانكس

من هو توم هانكس

توماس جيفري هانكس، هو أحد أكثر نجوم السينما، شهرة وشعبية في جميع أنحاء العالم، من مواليد 9 يوليو 1956 وهو ممثل ومخرج أمريكي، اشتهر بأدوار الكوميدية والدرامية في السينما مثل سبلاش، وحفل العزوبية، وبيج، وتورنر آند هووتش، ودوري خاص بهم، والساهر في سياتل، وفوريست غامب، وأبولو 13، ولديك بريد، والميل الأخضر، ومنبوذ، والطريق إلى الهلاك، وحرب تشارلي ويلسون، وسحابة الأطلس، والقبطان فيليبس، وإنقاذ السيد بانكس، وسولي، ويوم جميل في الحي.