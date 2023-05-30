شوط سلبي بين الزمالك وطلائع الجيش

حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة الزمالك وطلائع الجيش الجارية بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحساب منافسات الدوري الممتاز.



ويخوض الزمالك اللقاء باحتلاله الترتيب الرابع بجدول المسابقة المحلية برصيد 47 نقطة، بينما يأتي فريق الطلائع في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

بينما يوجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق ومصطفى الزناري محمد أشرف "روقا" وأحمد بلحاج محمود عبدالرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وناصر منسي وسامسون أكينولا.



بينما يمثل طلائع الجيش في المواجهة كل من:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: محمد فتح الله – أحمد أيمن منصور – خالد سطوحي.

الوسط: أحمد متعب – محمد شحاتة- فريد شوقي – مصطفى الخواجة - أحمد عبدالرحمن.

الهجوم: بول جوليوس - محمود وادي.