كولر لا يعرف الخسارة مع الأهلي في الدوري المصري

الدوري المصري

يسير الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، بخطى ثابتة منذ بداية الموسم الحالي، في الدوري المصري الممتاز، ذلك بعد فوزه أمس على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.

خاض الأهلي 24 مباراة في الموسم الحالي من مسابقة الدوري المصري الممتاز استطاع تحقيق الفوز في 19 مباراة وتعادل في خمس مواجهات، دون أي خسارة، ليصبح الأوفر حظًا للتتويج باللقب المحلي الغائب عن القلعة الحمراء في آخر نسختين.

الأقوى دفاعا وهجوما

نتائج الأهلي في الموسم الحالي جعلته الأقوى دفاعا وهجوما في الدوري المصري متفوقا على جميع خصومه حيث سجل 45 هدفا بفارق هدفين عن بيراميدز والأقوى دفاعا باستقبال 7 أهداف فقط خلال 24 مباراة ويليه فيوتشر باستقبال 16 هدفا من 28 مباراة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، بفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علما بأن الأهلي لعب عدد مباريات أقل من الوصيف بأربع لقاءات.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 28 مباراة ثم الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 28 مباراة.

نهائي أفريقيا

أغلق مارسيل كولر صفحة الدوري المصري في الوقت الراهن بعد الانتهاء من مباراة سيراميكا كليوباترا، ذلك من أجل اللقب الأفريقي حينما يواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي في نهائي أفريقيا.

ويستقبل الأهلي نظيره الوداد المغربي على ملعب القاهرة الدولي، يوم الأحد المقبل، في تمام التاسعة مساءً، فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا على حساب الترجي التونسي بعدما فاز برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.