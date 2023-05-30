محمود متولي يحقق رقمًا يحدث للمرة الأولى مع الأهلي

حقق المدافع محمود متولي رقمًا يحدث للمرة الأولى له مع النادي الأهلي خلال مشاركته في مباراة سيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة 27 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وساهم محمود متولي في تحقيق الأهلي فوزًا هامًا على سيراميكا كليوباترا قبل مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما تمكن من صناعة هدف الفوز الذي سجله حسين الشحات في الدقيقة 57 من الشوط الثاني.

وتمكن المدافع محمود متولي من صناعة هدف فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بعدما أرسل تمريرة طويلة بدقة عالية لزميله حسين الشحات خلف الدفاع.

ويعد المدافع محمود متولي هو أكثر لاعبي الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا إرسالًا للكرات الطويلة بواقع 11 كرة طويلة منها 6 كرات طويلة صحيحة.

ويعد محمود متولي أحد الركائز الأساسية للمدرب السويسري مارسيل كولر حيث شارك معه في 17 مباراة هذا الموسم بالدوري المصري منها 15 مباراة أساسيا.

ويسعى المدافع محمود متولي لمواصلة الظهور في التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي وزيادة عدد مبارياته مع الفريق الأحمر والذي شارك معه في 54 مباراة بمختلف المسابقات من إجمالي 4 مواسم.

ويستعد محمود متولي مع النادي الأهلي لمباراتي الوداد المغربي بذهاب وإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يسعى لرفع اللقب الثالث مع الفريق الأحمر هذا الموسم بعد فاز ببطولتي كأس السوبر المصري وكأس مصر.

رقم جديد لـ محمود متولي مع الأهلي

وصنع المدافع محمود متولي هدف فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا، وتعتبر هي المرة الأولى التي يتمكن فيها متولي من صناعة هدفًا منذ انتقاله للفريق الأحمر قادمًا من الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

كما شهد الموسم الحالي تسجيل محمود متولي هدفه الأول مع النادي الأهلي بمختلف المسابقات، والذي جاء خلال مباراة فاركو التي أقيمت منافسات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

وخاض محمود متولي إجمالي 202 مباراة خلال مسيرته الكروية وسجل خلالها 19 هدفًا وصنع 4 أهداف، وقد شارك مع الأهلي في 54 مباراة والتي شهدت تسجيله هدفًا وصناعة مثله في المقابل لعب 148 مباراة مع الإسماعيلي بمختلف المسابقات، وأحرز خلالها 18 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.