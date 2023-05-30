حسين الشحات يقترب من تحطيم رقم أزارو وأجاي مع الأهلي

اقترب حسين الشحات من تحطيم رقم ثنائي الأهلي السابق المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي وذلك بعدما سجل هدفًا في شباك سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري الممتاز.

وتمكن حسين الشحات من قيادة النادي الأهلي لتحقيق الفوز السادس على التوالي في مسابقة الدوري المصري بعدما سجل هدف انتصار الفريق الأحمر على سيراميكا كليوباترا.

وسجل حسين الشحات هدفه الثاني مع الأهلي هذا الموسم في الدوري المصري ليعود إلى زيارة الشباك في المسابقة للمرة الأولى منذ هدفه في شباك فيوتشر بالجولة السابعة.

واكتفى الأهلي بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد سجله نجمه المتألق حسين الشحات بعدما نجح في استقبال تمريرة طويلة من زميله المدافع محمود متولي قبل أن يسدد كرة أرضية قوية سكنت شباك الحارس محمد بسام في الدقيقة 57 من الشوط الثاني.

وجاء فوز الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 على استاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووصل الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى 62 نقطة جمعها من 19 فوزًا و 5 تعادلات، واستمرت سلسلة اللاهزيمة للمباراة رقم 24 هذا الموسم من الدوري.

ولعب حسين الشحات 28 مباراة مع الأهلي هذا الموسم بمختلف المسابقات، وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 8 آخرين.

ويراهن مارسيل كولر على مواصلة لاعبه حسين الشحات خلال مباراتي الأهلي أمام الوداد المغربي بذهاب وإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا للتتويج باللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه فريق القلعة الحمراء.

ويحتاج حسين الشحات نجم النادي الأهلي من أجل تحطيم عدد أهداف الثنائي السابق للفريق الأحمر، المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي بمختلف المسابقات.

أهداف الشحات وأزارو وأجاي مع الأهلي

ورفع حسين الشحات عدد أهدفه هذا الموسم مع الأهلي بمختلف المسابقات إلى 7 أهداف ليصل إجمالي أهدافه منذ انتقاله للفريق الأحمر إلى 39 هدفًا سجلها خلال 170 مباراة.

ونجح المهاجم المغربي وليد أزارو في تسجيل 41 هدفًا خلال 89 مباراة له مع الأهلي بمختلف المسابقات، بينما أحرز الجناح النيجيري العدد ذاته من الأهداف في 161 مباراة بمختلف المسابقات.