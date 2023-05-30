موسيماني يكشف عن "بند خطير" في عقده مع الأهلي السعودي

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريف الأهلي السعودي عن موقفه من الاستمرار في مهمة الإدارة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول رحيله عقب نهاية الموسم المنقضي.

ونجح الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني في التتويج بدوري يلو الدرجة الأولى السعودي بعد احتلاله صدارة جدول ترتيب البطولة، حيث أنهى الراقي المسابقة في الصدارة برصيد 72 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الحزم الوصيف.

وحسمت أربعة فرق بطاقات التأهل رسميًا لدوري المحترفين الموسم المقبل وهم الأهلي والحزم والأخدود والرياض، بينما تأكد هبوط 3 فرق وهي نجران والساحل والشعلة.

بند في عقد موسيماني يسمح له بالرحيل:

وقال موسيماني ردًا على سؤال حول الرغبة في الاستمرار مع الأهلي السعودي ؟: " لديّ بندًا بعقدي ينص على تمديد التعاقد حين يصعد الفريق إلى الدوري السعودي فلماذا أُغيّر الأمر ".

تعليق موسيماني على رفض لاعبي الأهلي الاحتفال باللقب

وفي سياق متصل علق بيتسو موسيماني على رفض لاعبو الفريق الاحتفال بلقب دوري يلو الدرجة الأولى عقب مباراة أمس أمام الحزم.

وقال موسيماني عن عدم احتفال اللاعبين بلقب دوري يلو؟: لا أعلم ماذا حدث، ربحت 19 بطولة واحتفلت بكل البطولات التي توّجت بها.. تفاجأت بعدم احتفال اللاعبين بالبطولة ولكن اسأل الإدارة.

وأضاف: " أنا أتحكم في الأمور داخل أرضية الملعب ولكن ما هو خارج الملعب خارج عن سيطرتي ".

الأهلي يحسم مصير موسيماني في جلسة خاصة:

وأكد وليد معاذ رئيس الأهلي السعودي في تصريحات نشرتها جريدة عكاظ السعودية اليوم أن هناك اجتماع مع المدرب بيتسو موسيماني سيتم عقده لقراءة الأوضاع الفنية للفريق وحسم مصيره.