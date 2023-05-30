الأهلى يقترب من تمديد التعاقد مع ياسر إبراهيم

أكد الإعلامي مجدى عبد الغنى مقدم برامج ملعب الشمس، عن اقتراب مسئولى إدارة النادي الأهلى من تمديد تعاقد مدافع الفريق ياسر إبراهيم بعد مباراة الوداد المغربي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أشار" إدارة النادي الأهلى سوف يتم تجديدها التعاقد مع المدافع ياسر ابراهيم مع القلعة الحمراء لمدة ٣ سنوات قادمة و أبدى اللاعب موافقة مبدئية على تجديد عقده مع الفريق مفضلا استكمال مسيرته مع الأهلى " .

و أكد الإعلامي مجدي عبد الغني مقدم برنامج ملعب الشمس الذي يذاع على قناة الشمس ،ان مسئولى نادى سيراميكا كليوباترا يرغبون بالتعاقد مع أيمن أشرف لاعب فريق الأهلى الحالي ، حيث خلال الفترة الماضية قاموا بالتواصل مع أيمن أشرف لمعرفة موقفه من الانتقال إلى فريقهم الموسم المقبل .

وعلى الجانب الأخر، فاز فريق الأهلى على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بيتهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 27 المؤجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز .

وحصد مروان عطية لاعب خط وسط فريق الأهلى أفضل لاعب في لقاء بين الأهلى وسيراميكا كليوباترا وظهر اللاعب بمستوي مميز مما أجعل إدارة لجنة الأندية للمحترفين اختيارة أفضل لاعب في المباراة .

وسجل هدف اللقاء الوحيد حسين الشحات جناح فريق الأهلى في شباك محمد بسام عند الدقيقة 57 من أحداث الشوط الثاني من عمر اللقاء .

ومن المقرر ان يستأنف فريق الأهلى تدريباته الجماعية مساء اليوم تدريباته الجماعية إستعدادًا لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الأهلى معسكر مغلق قبل مباراة الوداد المغربي الحاسمة في في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب السويسري كولر حسم المارد الأحمر اللقاء في القاهرة قبل الذهاب إلى المغرب لخوض لقاء الإياب في نهائي دوي أبطال أفريقيا.

ويضع السويسري كولر المدير الفني لفريق الأهلى تعليمات فنية وتكتكية لتدريب لاعبى الأهلى عليها قبل لقاء الأهلى المرتقب.



موعد مباراة الأهلى والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

من المقرر ان يخوض فريق الأهلى مباراته أمام الوداد المغربي يوم الأحد القادم الموافق الرابع من شهر يونيو 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ، فيما العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة