تشكيل الزمالك الأساسي في مواجهة طلائع الجيش بالدوري

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك التشكيل الذي سيخوض به فريقه مواجهة طلائع الجيش التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، خلال اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



ويضم تشكيل الزمالك في المباراة كل من ..

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.



بينما تضم مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق ومصطفى الزناري محمد أشرف "روقا" وأحمد بلحاج محمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وناصر منسي وسامسون أكينولا.

وتفقد اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي قبل انطلاق عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب.

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي. خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر". خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

