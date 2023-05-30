الزمالك يكشف حقيقة هروب أوسوريو

كشف عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، حقيقة هروب المدرب الكولومبي، خوان كارلوس أوسوريو، من تدريب القلعة البيضاء خلال الساعات الأخيرة عن هروب أوسوريو.

وأكد عبدالواحد السيد أن أوسوريو مستمر على رأس القيادة الفنية بنادي الزمالك، لافتًا أن الأزمة كانت بين المدرب الكولومبي وإدارة الفندق الذي يقيم فيه.

وأوضح مدير الكرة أن إدارة الفندق طالبت أوسوريو بتسديد مبالغ مالية مستحقة نظير إقامته، ورفضت خروجه من الفندق، ما أشعل غضب المدرب الكولومبي.

وأضاف عبدالواحد السيد أن إدارة نادي الزمالك تدخلت وحلت الأزمة وقررت نقل مقر إقامة أوسوريو إلى فيلا تابعة للقلعة البيضاء.

وأشار السيد أن أوسوريو مستاء للغاية من انتشار أنباء هروبه عن تدريب الزمالك، مؤكدًا استمراره على رأس عمله بالقلعة البيضاء.

الزمالك والجيش:

يستضيف فريق الزمالك، اليوم الثلاثاء، نظيره طلائع الجيش في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز.

يدخل فريق الزمالك لقاء طلائع الجيش وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لعب 28 مباراة فاز في ثلاثة عشرة وتعادل في 8 مباريات وخسر في 7 مباريات، فيما يحل فريق طلائع الجيش ضيفًا على فريق الزمالك محتلًا المركز السابع عشر لعب حتى الآن 28 مباراة فاز في خمس مباريات وتعادل في إحدى عشرة مباراة وخسر في 12 مباراة ويمتلك 26 نقطة.



تبدأ أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر مايو 2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، و8 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9 مساءً بتوقيت الإمارات

تبدأ أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر مايو 2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، و8 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9 مساءً بتوقيت الإمارات.

