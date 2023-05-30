تشكيل طلائع الجيش أمام الزمالك بالدوري

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق طلائع الجيش، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الزمالك التي تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب منافسات الدوري الممتاز.

ويمثل طلائع الجيش في اللقاء كل من :

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: محمد فتح الله – أحمد أيمن منصور – خالد سطوحي

الوسط: أحمد متعب – محمد شحاتة- فريد شوقي – مصطفى الخواجة - أحمد عبد الرحمن

الهجوم: بول جوليوس - محمود وادي.

ويخوض فريق طلائع الجيش لقاء الليلة محتلاً المركز الـ 17 في جدول ترتيب منافسات الدوري برصيد 26 نقطة ، بينما يأتي الزمالك رابعًا برصيد 47 نقطة.

تشكيل الزمالك في المواجهة ..

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.



بينما يأتي على مقاعد بدلاء الأبيض كل من، محمد عواد ومحمد طارق ومصطفى الزناري محمد أشرف "روقا" وأحمد بلحاج محمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وناصر منسي وسامسون أكينولا.