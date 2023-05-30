الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

زوجة حارس سان جيرمان توجه رسالة له بعد اصابته الخطيرة

سيرجيو مع زوجته
سيرجيو مع زوجته

وجهت ألبا سيلفا زوجة سيرجيو ريكو، حارس باريس سان جيرمان، رسالة مفجعة أثارت قلق عالم كرة القدم من مفارقة حارس منتخب إسبانيا الحياة بعد إصابة خطيرة في الرأس.

ريكو مع زوجته قبل الحادث

وما زال ريكو في العناية المركزة، بعد تعرضه لإصابة في الرأس عقب سقوطه من حصان أثناء مشاركته في حدث سنوي في جنوب إسبانيا.

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حارس سان جيرمان في غرفة العناية لهذا السبب

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باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي

وقالت عائلة ريكو في بيان في وقت متأخر من مساء الأحد، إنه عانى من حادث خطير بعد اصطدام حصان وعربته به، حيث كان يقود ريكو الحصان بنفسه.

ووجهت زوجته ألبا سيلفا رسالة عاطفية إلى ريكو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وقالت: لا تتركني وحدي، يا حُبي، لأنني أقسم أنني لا أستطيع ولا أعرف كيف أفعل ذلك.

 نحن ننتظرك يا حياتي، ونحبك كثيرا، ونشرت ألبا الرسالة مع صورة بالأبيض والأسود ليوم زفافها مع سيرجيو ريكو.

وقالت صحيفة "ماركا" عندما سقط ريكو من الحصان في ساعة مبكرة من يوم الأحد ضربه حصانا آخرا في رقبته، وتم نقله بطائرة "هليكوبتر" إلى إشبيلية، حيث لا يزال في المستشفى.

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