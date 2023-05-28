حارس سان جيرمان في غرفة العناية لهذا السبب

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد أن حارس مرماه سيرجيو ريكو في غرفة العناية المركزة في إسبانيا.

وجاء ذلك بسبب بعد تعرض الحارس ريكو لحادث أثناء ممارسته الفروسية.

وأكد النادي الفرنسي تقارير صحفية إسبانية ذكرت أن ريكو، الخيار الثاني لحراسة عرين باريس سان جيرمان نُقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى فيرخن ديل روسيو في إشبيلية.

وانضم الحارس الإسباني "29 عاما" إلى باريس سان جيرمان في 2020 بعدما لعب في صفوفه موسما واحدا على سبيل الإعارة.