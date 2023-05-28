باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي

توج فريق باريس سان جيرمان ببطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي بعد تعادله مع ستراسبورج بهدف لمثله في الجولة قبل الأخيرة من عمر المسابقة.

سجل ليونيل ميسي هدف باريس سان جيرمان في الدقيقة 59 ثم تعادل كيفين جاميرو لنادي ستراسبورج في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

باريس سان جيرمان حسم الدوري الفرنسي بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 85 نقطة بفارق 4 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، ذلك قبل الجولة الأخيرة.

وأضاف باريس سان جيرمان اللقب الـ 11 إلى خزائنه ليصبح الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الفرنسي، متخطيًا الرقم القياسي السابق لفريق سانت إيتيان برصيد 10 ألقاب.

إمبابي يثير الجدل داخل باريس سان جيرمان:

عاد نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان كيليان إمبابي ليثير الكثير من الجدل داخل النادي الباريسي بعد أن أكدت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي رفض حتى الآن تمديد تعاقده الحالي مع النادي الفرنسي لمدة عام إضافي مثلما ينص تعاقده.

وينص تعاقد كيليان إمبابي مع نادي باريس سان جيرمان على انتهائه بنهاية الموسم المقبل 2023 / 2024 مع إمكانية تجديده لعام آخر حال موافقة النجم الفرنسي على ذلك، وهو ما يرفضه حتى الآن النجم الفرنسي ليضع إدارة باريس سان جيرمان تحت المزيد من الضغوط خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن كيليان إمبابي لا يرغب في تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان قبل أن يعرف نوايا إدارة النادي الفرنسي في تدعيم الفريق بعناصر قادرة على مساعدته على حصد الألقاب خصوصًا مع نهاية مشوار الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان وأيضًا رغبة إدارة النادي الفرنسي على بيع النجم البرازيلي نيمار.

وأضافت ليكيب: "هناك مشروع بالفعل لدى إدارة باريس سان جيرمان لإعادة بناء الفريق حول كيليان إمبابي خلال الفترة المقبلة لكن كانت إدارة النادي الباريسي لا تبدو متعجلة للبدء في هذا المشروع خلال الانتقالات القادمة وربما تؤجله إلى الانتقالات الصيفية قبل موسم 2023 / 2024 الآن تصرفات كيليان إمبابي حاليًا ربما تؤدي إلى فقدان النادي الباريس القدرة على السيطرة على النجم الفرنسي وربما يوقع بالفعل لنادي آخر مع نهاية الموسم المقبل وهو لاعب حر.

وقالت ليكيب: “كيليان إمبابي يريد تدعيم خط الهجوم بلاعبين تضمن مساندته مثل النيجيري فيكتور اوسيمين أو رانديل كولو مواني، وفي خط الوسط يرغب إمبابي في ضم مانو كونية وكيرفن تورام”.