روسيا تعلن تدمير 8 طائرات مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أوكرانيا حاولت مهاجمة موسكو بـ 8 طائرات مسيرة، وأكدت أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدميرها كلها، مضيفة أن 3 مسيرات منها تم التصدي لها عن طريق الدفاعات الإلكترونية وفقدت السيطرة وانحرفت عن أهدافها المحددة، وأُسقطت 5 طائرات دون طيار بواسطة نظام بانتسير-اس للصواريخ المضادة للطائرات في منطقة موسكو.

دميتري بيسكوف

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الهجوم بالطائرات المسيرة الذي حاولت أوكرانيا من خلاله استهداف موسكو، وكذلك استهداف مناطق روسية يؤكد مرة أخرى ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة.

وقال بيسكوف، إن جميع الأجهزة والوزارات المعنية قامت بمهامها على أكمل وجه، وكذلك تصدت أنظمة الدفاع الجوي بنجاح وبشكل جيد للطائرات المسيرة

اوكرانيا تتسلم 60 دبابة وتحتاج لـ 120 طائرة مقاتلة

قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن أوكرانيا تسلمت نحو 60 دبابة "ليوبارد-2" من الغرب، وأعلن احتياجها لحوالي 120 طائرة مقاتلة، يجب أن يكون معظمها من طراز "إف-16"..

جاء ذلك في مقابلة للوزير مع المجموعة الإعلامية Funke، حيث تابع أن الدول الغربية سلمت إلى أوكرانيا حتى الآن حوالي 60 دبابة "ليوبارد-2"، وأن "تحالف دبابات ليوبارد" يتكون من ألمانيا وبولندا وهولندا والسويد والبرتغال وإسبانيا وكندا، مشيرا إلى أن أوكرانيا تسلمت حتى الآن كتيبتي دبابات، كل منها 30 دبابة، وفقا لروسيا اليوم.

كذلك صرح ريزنيكوف بأنه تم أيضا إرسال دبابات AMX-10RC الفرنسية، وChallenger البريطانية، وAbrams الأمريكية.

في المجموع، كان من المقرر أن تتلقى أوكرانيا، في إطار ما يسمى بـ"تحالف الدبابات" للدول الغربية، أكثر من 50 دبابة "ليوبارد-2"، من بينها 18 من مخزونات الجيش الألماني. في فبراير، وافقت وزارة الاقتصاد الألمانية كذلك على تصدير ما يصل إلى 178 دبابة "ليوبارد 1A5" إلى أوكرانيا من دول أخرى.

وفي سياق متصل اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بطائرات مُسيرة (بلا طيار) صباح الثلاثاء على موسكو، وهي المرة الأولى التي تستهدف فيها عدة طائرات المدينة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كييف شنت "هجوما إرهابيا" باستخدام ثماني طائرات مُسيرة على الأقل تسببت في أضرار طفيفة في عدة مبان

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إنه لم يصب أحد بجروح خطيرة.

ونفت أوكرانيا تنفيذ الضربات بطائرات مسيرة.

وقال مستشار الرئيس، ميخايلو بودولاك، إن كييف لم تكن ضالعة بشكل مباشر، لكن أوكرانيا استمتعت بمشاهدة الأحداث وهي تتكشف وتوقعت زيادة في مثل هذه الحوادث.