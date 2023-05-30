موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

في الدوري المصري

يستضيف فريق الزمالك اليوم الثلاثاء نظيره طلائع الجيش في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز .

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش قبل اللقاء المرتقب

يدخل فريق الزمالك لقاء طلائع الجيش يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لعب 28 مباراة فاز في ثلاثه عشر وتعادل في 8 مباريات وخسر في 7 مباريات ، فيما يحل فريق طلائع الجيش ضيفًا على فريق الزمالك محتلا المركز السابع عشر لعب حتي الآن 28 مباراة فاز في خمس مباريات وتعادل في أحدي عشر مباراة وخسر في 12 مباراة ويمتلك 26 نقطة.

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أوسوريو يٌعلن قائمة الزمالك لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

فى الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

في الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي

فى الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

من المقرر ان يدفع أوسوريو بالقوة الضاربة أمام طلائع الجيش في الجولة الـ30 بطولة الدوري المصري الممتاز

حراسة المرمى : محمد صبحي

الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تبدأ أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر مايو 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، و 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

تذاع أحداث المباراة التي تجمع بين الزمالك وطلائع الجيش، على قنوات أون تايم سبورت 1 بتعليق حاتم بطيشة ..