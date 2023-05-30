مهاجم الأهلي السابق يدخل دائرة المرشحين لـ الزمالك

تلقت اللجنة الفنية بنادي الزمالك عدة ترشيحات للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الانتقالات الصيفية القادمة بعد الاستقرار على رحيل البنين سامسون إكينيولا لتواضع مستواه.



وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن من ضمن الترشيحات التي تلقتها اللجنة الفنية الكونغولي ليليبو مكابي مهاجم الهلال السوداني بعد المستوى الجيد الذي ظهر به اللاعب مع فريقه في البطولة الإفريقية، إذ أحرز 5 أهداف منهم هدف الفوز على الأهلي في دور المجموعات.

وأوضح أن أيمن محيوص نجم اتحاد العاصمة الجزائري وهداف الفريق في الكونفدرالية بـ3 أهداف بجانب فيستون كالالا مايلي هداف يانج أفريكانز التنزاني وهداف الكونفدرالية بـ6 أهداف تم عرضهما على الزمالك من قبل وكلاء اللاعبين.

وأشار إلى أن دائرة الترشيحات تضم أيضا المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي السابق وعجمان الإماراتي.

وزير الرياضة يحسم جدل عزل مرتضى منصور

من جانبه قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه لن يتم حل مجلس إدارة الزمالك؛ لأن المجلس نفَّذَ القانون بعزل مرتضى منصور، ولن يتم التدخل في اختيارات الجمعية العمومية لأي نادٍ.

أضاف وزير الرياضة خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم الإثنين مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أعلن من تلقاء نفسه ترك منصبه؛ تنفيذًا للحكم الصادر من القضاء بعزله، وتلقينا خطابًا من مجلس الزمالك بعزل رئيس النادي والإدارة أصبحت تضامنية بين مجلس الإدارة.

وأوضح وزير الرياضة، أنه تم دراسة الموقف القانوني لرئيس الزمالك المعزول و مدي قانونية ترشحه بالانتخابات المقبلة؛ وحتى الآن من حق رئيس الزمالك المعزول خوض الانتخابات المقبلة؛ لأنه نفذ حكمًا مقيدًا للحريات وليس مخلًا بالشرف.

وأضاف: "وزارة الشباب والرياضة احتكمت للتقاضي في ملف رئيس الزمالك" معقبًا: “لا أخشى الصوت العالي، وقراراتي أدرسها بهدوء، وبعد استشارات مع متخصصين”.

وتابع الدكتور أشرف صبحي، أنه تم دعم الأهلي والزمالك بمبلغ 5 ملايين جنيه لكل منهما خلال أزمة كورونا، ولم يتم سحب لجنة التفتيش عن نادي الزمالك، وتجري عملها بشكل مستمر داخل المؤسسات والأندية الرياضية، موضحًا أنه في حالة ثبوت أي فساد ومخالفات مالية؛ من حق وزير الرياضة حل مجالس الإدارات وفقًا للقانون.

أكد صبحي أن لجان التفتيش تضم ممثلين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، ومازالت لجنة التفتيش تقوم بعملها ولم تقدم تقريرها، حتى الآن، عن نادي الزمالك.