مجلس جامعة سوهاج يوافق على إنشاء مبنى لكلية التمريض وللمعهد الفني للتمريض

ترأس الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة رقم ١٩٣ لشهر مايو لعام ٢٠٢٣م، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والسادة عمداء الكليات.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن الجلسة تضمنت عدة قرارات من أهمها ‏الموافقة على اقتراح مجلس شؤون التعليم والطلاب بشأن إنشاء مبنى لكلية التمريض ومبنى للمعهد الفني للتمريض، لخدمة العملية التعليمية و المستشفى الجامعي، كما تمت الموافقة علي المقترح المقدم من الادارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية بشان اتفاقية تعاون علمي بحثي مشترك بين الجامعة وجامعة فلادلفيا بالمملكة الاردنية الهاشمية.

واضاف عبدالخالق انه تمت الموافقة علي اقتراح مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بفتح باب القيد بمرحلة الدراسات العليا( دبلوم، ماجيستر ، دكتوراه)بكلية التربية الرياضية بقسم الادارة والترويح اعتباراً من العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ على يرفع للمجلس الاعلى للجامعات، وايضاً الموافقة علي مقترح إصدار مجلة البحوث والدراسات الإعلامية، مجلة علمية محكمة تصدر عن قسم الإعلام بكلية الاداب.

ووافق المجلس ايضاً علي اقتراح مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعقد ندوة تثقيفية بمناسبة يوم البيئة العالمي الموافق ٥ يونيه، كما تم علي هامش اجتماع مجلس الجامعة توقيع بروتوكول تعاون بين كليتي الطب البشري و العلوم تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يهدف الي الحفاظ علي البيئة من خلال التخلص من النفايات الخاصة بالمستشفي الجامعي.

وجدير بالذكر أن المجلس قد وافق على تعيين عدد ٨ من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية، العلوم، الطب البشري، وكلية الطب البيطري في وظيفة أستاذ، و عدد ٧ من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم، الآداب، التجارة، الزراعة، الطب البيطري، التربية الرياضية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في وظيفة أستاذ مساعد، بإلاضافة الي تعيين ١٠ عضو هيئة تدريس بكليات الآداب، الطب، التجارة، الزراعة، وكلية التربية النوعية في وظيفة مدرس، بالإضافة الي منح درجة الدكتوراة لعدد ٨ عضو هيئة تدريس بكليات التربية، الآداب، الطب البشري، و منح درجة الماجستير لعدد ١٠ عضو هيئة التدريس بكليات الاداب، الطب البشري، التمريض ، وكلية التربية الرياضية.