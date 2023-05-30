بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات بالمحلة

المرحلة الثانية للموجة الـ21 لإزالة التعدي على أملاك الدولة بالمحلة

أعلن اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بمركز المحلة، والتصدى بكل حسم لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع القيادات الأمنية والشرطية والأجهزة المعنية كافة، وتحت إشراف نواب رئيس المدينة، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

وأكد تنفيذ 6 قرارات إزالة، لتعديات على أراضى الدولة بنطاق قرى مركز المحلة، على مساحة 3 قراريط و14 سهمًا بما يعادل 621 متر مربع، وتم إزالة 4 حالات تعدٍ، تابعة لهندسة صرف شرق المحلة، على مساحة 265 مترًا، عبارة عن مستودع غاز وميزان بسكول وغرفة وكشك جزارة لحوم، إلى جانب إزالة عدد 2 متغيرمكانى، بدور أول علوي، وأعمدة خرسانية بدور ثانى علوى، بنطاق الوحدة المحلية بالبنوان على مساحة 356 مترًا.



وأضاف إلى ضرورة التنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، مع إعداد برنامج زمنى خلال المرحلة الثانية بالأماكن المستهدفة حتى يتسنى التنفيذ على الوجه الأكمل؛ لإزالة أشكال التعديات كافة، والحفاظ على أراضى الدولة.