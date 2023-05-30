وظائف شركة الاتصالات السعودية.. قدم الآن

وظائف شركة الاتصالات السعودية.. يكثف الكثير من المواطن في لملكة العربية السعودية، عن الوظائف الشاغرة، عقب توفير شركة الاتصالات السعودية عن توفر 17 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات.

شركة الاتصالات السعودية

ويسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة التخصصات المطلوبلة لوظائف شركة الاتصالات السعودية، وكيفية التقديم بغية الحصول على فرصة العمل المتاحة داخل الشركة، بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض.

الوظائف الشاغرة بشركة الاتصالات السعودية

مساعد مدير التسارع الرقمي

خبير هندسة الحلول للأعمال

خبير أعلى هندسة الحلول للأعمال

خبير تطوير الأعمال وخلق القيمة الرقمية والتقنية المالية

خبير التسارع الرقمي

مدير إدارة المناسبات والعلاقات العامة

مساعد مدير مشاريع عامة.

مساعد مدير تطوير الأعمال

خبير تطوير الأعمال

مدير شعبة التصنيفات

خبير أعلى تطوير الأعمال

المسميات الوظيفية الشاغرة

مدير شعبة تجربة القنوات التقليدية بوحدة الأعمال

مدير شعبة الاتصال الجوال، مساعد مدير إدارة استراتيجية

مساعد مدير لإدارة المنتج.

محلل أعلى تطوير الأعمال وخلق القيمة للبنية التحتية والعقارات

مساعد مدير الالتزام للأمن السيبراني

أكدت شركة الاتصالات السعودية أن التقديم متاح الآن من 2023/05/29م، بينما التقديم عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف الخاص من هنا

شروط التقديم في وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس والدكتوراه والماجستير.

أن يجيد الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

أن يجيد اللغة الإنجليزية جيداً.

وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أخصائي رئيس خدمات الموظفين.

أخصائي رئيسي تبادل المعلومات.

أخصائي رئيسي في المعاهدات الدولية.

أخصائي تخطيط الأعمال.

مدير مشروع أول.

مدير تخطيط ومراقبة التكامل.

خبير تطوير المحتوى.

خبير رئيسي في تنمية المواهب.

مدير الجودة والاستشارات والمتابعة.

وقد شملت التخصصات المطلوبة في وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التالي:

إدارة الأعمال

القانون

الاقتصاد

الإدارة العامة

الصحافة

التسويق

الاتصالات

إدارة الموارد البشرية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هي هيئة حكومية سعودية، تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 22 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.