محمد إسماعيل: سأتقدم بتظلَم ضد قرار إيقافي بعد مباراة إنبي وفيوتشر

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي على عدم رضاه من قرار إيقافه من جانب لجنة المسابقات باتحاد الكرة لمدة ٤ مباريات قادمة بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام فيوتشر في بطولة كأس مصر.



وقال محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" غير راضي عن قرار ايقافي من جانب لجنة المسابقات وسأتقدم بتظلَم ضد قرار إيقافي خلال الساعات القادمة ".

وأضاف محمد إسماعيل :"من وجهة نظري أن فريق إنبي تعرض للظلم في مباراة فيوتشر من جانب الحكم نادر قمر الدولة ورغم ذلك لم أخطئ في حقه".

وأكمل: "من وجهة نظري أن الحكم نادر قمر ارتكب خطأ قانوني فادح في مباراتنا امام فيوتشر بعد احتساب الهدف الذي سجله محمد رضا بوبو".

وأتم:"لم أخطئ في حق الحكم نادر قمر الدولة طوال أحداث مباراة فريقي إنبي أمام فيوتشر".

خبير تحكيمي: ماحدث في لقاء إنبي وفيوتشر كارثة

من جانبه أكد محمد صلاح عبدالفتاح الخبير التحكيمي، أن ما حدث في مباراة الأمس بين فيوتشر وانبي في كأس مصر يثبت أن هناك خطأ كبير حدث من لجنة الحكام.

وتابع محمد صلاح عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" أثناء المباراة أحد مسؤولي لجنة الحكام خرج في أحد المواقع وصرح أن هدف فيوتشر سليم".

وأضاف الخبير التحكيمي:" مش عارف ازاي مسؤول يطلع أثناء سير المباراة يتحدث عن قرار اتخذه الحكم؟".

وأكمل:" البرتغالي فيتور ميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام لم يتحدث في أي أمور فنية في جلسته مع طاقم حكام مباراة فيوتشر وانبي بقيادة نادر قمر الدولة ".

واستطرد :" بيريرا أبلغ الحكام بايقافهم لتهدئة الأجواء، هذا الأمر كارثي من رئيس لجنة حكام محترف واجنبي، كيف يتم إيقاف الطاقم بالكامل وهناك من أجاد وآخر أخطأ وصمم على خطأه".

واختتم :" بناءً على إيه إيقاف حكم تقنية الفيديو؟ الحكم أجاد وطبق البروتوكول بدقة وحكم الساحة هو من أخطأ واحتسب هدف فيوتشر ".