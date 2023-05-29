أحمد موسى يسخر من أحداث مباراة إنبي وفيوتشر.. دخلت التاريخ (فيديو)

لا تزال أصداء مباراة إنبي وفيوتشر في كأس مصر التي أقيمت أمس الأحد، والتي توقفت 25 دقيقة، مستمرة بعد الجدل الذي أثارته المبارة خاصة الأداء التحكيمي الذي سبب الاعتراض والتوقف الكبير.

وعلق الإعلامي أحمد موسى، على أحداث مباراة إنبي و فيوتشر، قائلا: " مباراة إنبي وفيوتشر، دخلت التاريخ بعد احتساب 25 دقيقة وقت بدل ضائع، وجاءت في المرتبة الثالثة عالميا من حيث إضافة الوقت الضائع، وما حدث في المباراة يعد من غرائب وطرائف كرة القدم.

أحداث مباراة إنبي وفيوتشر دخلت التاريخ

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين إن المباراة جاءت كثالث أطول وقت إضافي في تاريخ كرة القدم، الأول كان في فلسطين 42 دقيقة وآخر 36 دقيقة كانت أوغندا طرف في أفريقيا، وإنبي وفيوتشر بـ 25 دقيقة وقت بدل ضائع؛ عجائب وغرائب كرة القدم في كأس مصر، هو إيه الحكاية؟؛ عندنا مشكلة في الفار».

أداء حكم مباراة إنبي وفيوتشر

وأضاف موسى، مساء اليوم الاثنين، أن حكم مباراة إنبي وفيوتشر، قدم أداء سيء، موضحًا أن «الحكم الكرة خبطت في رجله، رجع يشوف الفار، فار أيه اللي رايح تشوفه، انت مش عارف الكرة خبطت في رجلك ولا لا، كما أن لاعبي إنبي هددوا بالانسحاب بعد احتساب الحكم الكرة هدفا لصالح فيوتشر» .

مباراة إنبي وفيوتشر حديث الشرق الأوسط منذ أمس

وتابع: " مباراة إنبي وفيوتشر حديث الشرق الأوسط منذ أمس، حيث المباراة بدأت في تمام الـ9:30 مساء أمس الأحد، وانتهت الساعة 12:50 صباحا اليوم الإثنين.

وأعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة التي يشرف عليها عامر حسين عضو المجلس والمشرف العام على المسابقات، قراراتها بشأن مباراة انبى وفيوتشر في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر والتي أقيمت أمس الأحد.، وشهدت اعتراضات كبيرة من الجهازين الفنيين للفريقين أدت إلى عقوبات كبيرة على بعض أفراد الجهاز الفني والإداري في الفريقين

وجاءت القرارات كالتالى:

- إيقاف عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بنادى فيوتشر مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم والادلاء بتصريحات بعد المباراة.

-إيقاف محمد اسماعيل مدير الكرة بنادى انبى 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه للطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم والتحريض على الإنسحاب من المباراة.

-توقيع غرامة مالية على ناديي فيوتشر وانبى، قيمتها 25 ألف جنيه على كل منهما لاعتراض الجهاز الفنى والادارى واللاعبين على الحكم بصورة جماعية.



وكانت مباراة فيوتشر وإنبي قد شهدت أحداث مؤسفة ومشاكل بعد أن قام الحكم نادر قمر الدولة باحتساب هدف مشكوك فى صحته بعد أن اصطدمت الكرة فى قدمه قبل أن يحرزها لاعب فيوتشر في مرمي إنبي وتعطلت المباراة أكتر من 25 دقيقة وخاصة بعد تعطل الفار في المباراة