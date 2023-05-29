الأهلي يتخطى سيراميكا بهدف الشحات ويؤكد صدارته للدوري

حقق الأهلي فوزاً مهماً ومستحقاً على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شئ في المباراة المؤجلة بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

شوط أول سلبي بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا

بدأ الأهلي بسيطرة متوقعة واستحواذ على وسط الملعب بحثاً عن حسم المباراة مبكراً الا أن التمركز الدفاعي المحكم من لاعبي سيراميكا حال دون ذلك.

وشهدت الـ 20 دقيقة الأولى ندية كبيرة بين لاعبي الفريقين وقوة في التدخلات حتى أن حكم اللقاء أشهر بطاقتين للثنائي محمود كهربا ومحمود متولي.

بمرور الوقت سيطر الأهلي تماماً ونجح في الوصول لمناطق سيراميكا الدفاعية الا أن رعونة كهربا في إنهاء الفرص وتألق الحارس محمد بسام أوقفا الهجوم الأحمر المستمر، ليطلق حكم اللقاء صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بنتيجة 0-0.

الشحات يحسم المباراة في الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بأفضلية للأهلي الذي لعب بسرعة أكبر وحاول فتح مساحات في دفاع سيراميكا المتكتل عن طريق الكرات البينية الخطيرة.

ومن أول فرصة نجح حسين الشحات في الدقيقة 55 في تسجيل أول أهداف المباراة بعد مراوغة رائعة لأحد مدافعي سيراميكا قبل أن يسدد كرة قوية داخل الشباك.

بعد الهدف حاول سيراميكا العودة في المباراة دون جدوى، رغم التغييرات الهجومية التي اجراها حلمي طولان المدير الفني للفريق.

ورد مارسيل كولر بإجراء عدة تغييرات منحت الفريق أفضلية اكبر خاصة بنزول محمد شريف الذي شكل خطورة كبيرة بتحركاته داخل منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 31 نقطة في المركز 12.

تشكيل الأهلي في مواجهة سيراميكا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – محمد عبد المنعم – علي معلول

خط الوسط : مروان عطية – أليو ديانج – عمرو السولية

خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات - كهربا.

تشكيل سيراميكا امام الأهلي في الدوري

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - ابراهيم ايولا - محمد عنتر.