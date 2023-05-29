خبير تحكيمي يكشف سر إستبعاد أمين عمر من إدارة مباريات الدوري

كشف محمد صلاح عبدالفتاح الخبير التحكيمي، سبب ابتعاد الحكم الدولي أمين عمر عن إدارة المباريات المحلية خلال الفترة الأخيرة، موضحاً ان المسؤولين عن تعيين الحكام هم أصحاب هذا القرار.

وقال محمد صلاح عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" أمين عمر من بعد اعتذاره عن إدارة مباراة في القسم الثالث تم ابعاده عن إدارة المباريات".

وتابع:" قرار أمين عمر كان بسبب التزامه بفترة تجهيزه للبطولات الافريقيه وهذا جعل المسؤولين عن تعيين الحكام يقرروا استبعاده من إدارة المباريات".

واختتم:" غير أمين عمر عندنا حكام كتير جداً متميزين هما فين من إدارة المباريات المهمة أو المباريات عموماً خلال الفترة الأخيرة ؟".

خبير تحكيمي: قمر الدولة أخطأ في احتساب 25 دقيقة بمباراة فيوتشر وإنبي

وعلق محمد صلاح عبدالفتاح الخبير التحكيمي، على أداء نادر قمر الدولة حكم مباراة فيوتشر وانبي في كأس مصر مؤكداً انه أخطأ خطأ كبير باحتسابه 25 دقيقة وقت بدل من الضائع.

وتابع محمد صلاح عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" المباراة توقفت لفترة ومن ثم عادت وكان من المفترض أن يستكمل قمر الدولة الوقت في البداية ومن ثم يعلن عن الوقت الضائع وهو لم يفعل ذلك وهذا غير قانوني".

وأضاف:" مسؤول تقنية الفيديو في لجنة الحكام قام بعمل تصويت على جروب الحكام وسألهم هل قرار حكم تقنية الفيديو في مباراة فيوتشر وانبي سليم ام غير سليم".

وأكمل:" حكم تقنية الفيديو تدخله سليم 100% بسبب أن الكرة ارتطمت بنادر قمر الدولة وساهمت في بناء هجمه واعده لفريق فيوتشر أتى منها هدف".

وشدد على أن نادر قمر الدولة حكم المباراة تمركزه كان خطأ تماما في كرة الهدف وكان يجب عليه أن يكون في مكان آخر".

واختتم:" نادى قمر الدولة بعد اصطدام الكرة به كان سيوقف اللعب ولكن تردد في القرار وتراجع وهذا ظهر في الشاشة بشكل واضح للجميع ".