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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

موعد مباراة النصر والفتح بالجولة الأخيرة في الدوري السعودي

النصر والفتح في الدوري
النصر والفتح في الدوري السعودي

يتقابل فريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي، بنظيره الفتح، مساء غدٍ، في المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة ببطولة دوري روشن.

 

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موعد مباراة النصر و الفتح في الدوري السعودي:


 تقرر إقامة مباراة النصر ونظيره الفتح فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.


القنوات الناقلة لمباراة النصر و الفتح في الدوري السعودي:

وتذاع مباراة النصر ونظيره الفتح على شبكة قنوات SSC السعودية، بالإضافة إلى تطبيق VIP مشاهدة.

 نجح  فريق اتحاد جدة فى التتويج ببطولة دوري روشن السعودي بعد التفوق على فريق الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد بالجولة الـ 29 من البطولة.

 تعادل النصر إيجابيًّا مع الاتفاق بهدف لكلا منهما ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

إصابة كريستيانو رونالدو:

 تداولت أنباء صحفية بأن البرتغالى كريستيانو رونالدو تعرض لإصابة خفيفة في العضلة الضامَّة خلال اللقاء الأخير مع الاتفاق في الدوري، بعد تبديله في الدقيقة 84 وأجبرته على الخروج من ملعب المباراة.


 أشارت الصحف السعودية إلى أن مشاركة الدون فى الجولة الأخيرة من الدوري السعودي أصبحت محل شك نظرًا لعدم تطور إصابته وتفادى ابتعاده عن الملاعب.

 توَّج اتحاد جدة السعودي بلقب دوري روشن  بعد فوزه على نظيره الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري. 

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