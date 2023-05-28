أول تعليق من لويس جوستافو بعد خسارة النصر الدوري السعودي

علق النجم البرازيلي لويس جوستافو لاعب وسط نادي النصر السعودي، على خسارة العالمي للقب دوري روشن في الموسم الحال 2022-2023، في الجولة قبل الأخيرة من عمر المسابقة.

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تعادل النصر مع نادي الاتفاق بهدف لكل فريق في لقاء جمع الطرفين على ملعب ستاد محمد بن فهد، مساء السبت، وسجل لويس جوستافو هدف النصر الوحيد في اللقاء في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

تصريحات لويس جوستافو عقب خسارة الدوري

وقال لويس جوستافو محترف النصر: "كنا نطمح في تحقيق لقب الدوري ها الموسم، لكننا خسرناه في النهاية بطريقة غير متوقعه".

وأضاف لويس جوستافو أن النصر كان الأفضل في الموسم الحالي، ونهاية الموسم غير متوقعه، ويجب علينا التفكير في القادم وغلق التفكير في الموسم الحالي، وعلى الفريق أن يستعد من جميع النواحي.

لويس جوستافو النصر سيعود أقوى من الموسم الحالي

شدد لويس جوستافو أنه سيأتي الوقت على النصر ويجني ثمار التفوق وعمله عن الموسم الذي يسبقه، مؤكدأص على أن الأفراح ستكون أكثر في الموسم المقبل عن الموسم الحالي، وما علينا الآن سوى تعويض جمهور النصر الحزين بسبب خسارة لقب الدوري.

يحتل النصر المركز الثاني في جول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 64 نقطة، بينما تمكن الاتحاد من تحقيق لقب الدوري لصالحه برصيد 69 نقطة، ويأتي الهلال في المركز الثالث من الترتيب برصيد 56 نقطة.

يذكر أن نادي النصر كان قد دخل في سبقا للحصول على خدمات اللاعب أنخيل دي ماريا في صراع مع نادي الاتحاد والهلال وفريق بنفيكا البرتغالي مع نادي جلطة سراي التركي وبرشلونة، كان نادي الاتحاد السعودي ضمن المهتمين بالحصول على خدمات دي ماريا، لكنه قد ينسحب بسبب راتب اللاعب ووجود أندية أوروبية ترغب في الحصول على خدمات اللاعب أيضًا.

موقف دي ماريا من العروض السعودية والأمريكية

يفضل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا البقاء رفقة أندية أوروبا في الموسم المقبل 2023-2024، خاصة بعد المساهمة الكبيرة في التتويج بلقب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين في قطر.