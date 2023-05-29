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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الكشف عن قيمة مكافآت لاعبي اتحاد جدة بعد التتويج بالدوري السعودي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

نجح نادي اتحاد جدة الذي يضم في صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد ، في التتويج بلقب الدوري السعودي للمرة التاسعة في تاريخه وبعد فترة غياب طويلة.

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جولة الحسم.. اتحاد جدة يقترب من لقب الدوري السعودي


وكشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأثنين ، عن قيمة المكافآت التي رصدها الاتحاد للاعبيه عقب التتويج بالدوري ، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية، وتقرر أن يحصل كل لاعب في قائمة النمور على قيمة نادية تقدر من 100 إلى 150 ألف ريال سعودي.
وتوج الاتحاد بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى من غياب دام 14 عاما، عقب  الفوز على منافسه الفيحاء بثلاثية من دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما السبت الماضي لحساب منافسات الجولة الـ29 من المسابقة السعودية.

وتصدر فريق الاتحاد بهذا الانتصار الأخير جدول ترتيب دوري«روشن» السعودي للمحترفين برصيد 69 نقطة و بفارق خمس نقاط عن غريمه النصر صاحب المركز الثاني.

مواسم التتويج ..

ونجح فريق الاتحاد في اقتناص لقب الدوري السعودي مواسم "1982، 1997، 1999، 2000، 2001، 2003، 2007، 2009، و2023".
وإجمالاً تمكن فريق الاتحاد من التتويج بالدوري السعودي 9 مرات، كأس الملك 9 مرات، كأس ولي العهد 8 مرات وكأس الاتحاد 3 مرات، كأس السوبر السعودي نسخة 2022، بالإضافة إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا في مناسبتين ، كأس أبطال الكؤوس الآسيوية مرة واحدة، ودوري أبطال العرب في نسخة وحيدة عام 2003.
وتأكدت مشاركة الاتحاد بصفة رسمية في منافسات النسخة القادمة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية أواخر العام الجاري بصفته بطلاً للدوري في نسخته الأحدث.

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