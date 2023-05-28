الدوري السعودي اللقب الثالث في مسيرة نونو سانتو التدريبية

نجح البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي في التتويج بالدوري السعودي للمحترفين بعد اكتساح الفيحاء بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن.

وواصل البرتغالي نونو سانتو نجاحاته ومشواره المميز مع فريق اتحاد جدة بعدما توج بالبطولة الثانية له مع فريق النمور والذي يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق 5 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية موسم 2022-2023.

وقاد نونو سانتو اتحاد جدة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام في المملكة العربية السعودية بعدما توج الفريق باللقب الغائب عن خزائنه منذ 14 عامًا.

بطولات نونو سانتو في مسيرته التدريبية

ويعد لقب الدوري السعودي للمحترفين هو اللقب الثالث في للمدرب البرتغالي نونو سانتو خلال مسيرته التدريبية والثاني له مع فريق اتحاد جدة السعودي.

وأصبح المدرب البرتغالي نونو سانتو يمتلك 3 بطولات في جعبته وهي بطولة دوري التشامبيونشيب بالإضافة إلى بطولتي الدوري السعودي للمحترفين والسوبر السعودي.

وتوج البرتغالي نونو سانتو بدوري التشامبيونشيب في موسم 2016-2017 بعدما قاد فريق وولفرهامبتون لاحتلال المركز الأول برصيد 99 نقاط والصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

كما فاز بكأس السوبر السعودي مع اتحادة جدة بعد إقصاء النصر من الدور نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ثم التغلب على الفيحاء بهدفين نظيفين في المباراة النهائية ليقود النمور للتتويج بالبطولة في نسختها الأولى بنظامها الجديد بمشاركة 4 فرق.

ثم أضاف نونو البطولة الثالثة له في مسيرته التدريبية بعد التتويج بالدوري السعودي عن جدارة واستحقاق بالفوز على الفيحاء على بثلاثية نظيفة في الجولة قبل الأخيرة من الموسم.

وجاء تتويج اتحاد جدة بالدوري السعودي تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو عن جدارة واستحقاق بعد فازب الصدارة برصيد 69 نقطة جمعها من 29 مباراة، ولم يتلقى الهزيمة سوى في مباراتين، وحقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 6 مباريات.

وتوج نونو سانتو ببطولة وحيدة وهي دوري التشامبيونشيب من إجمالي 407 مباراة خاضها كمدرب مع أندية ريو أفي وبورتو وفالنسيا وولفرهامبتون وتوتنهام لكنه تمكن من تحقيق لقبي الدوري السعودي وكأس السوبر من إجمالي 34 مباراة فقط مع فريق اتحاد جدة.