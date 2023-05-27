أرقام عبد الرازق حمدالله مع الاتحاد في الدوري السعودي

عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة السعودي الحالى، من مواليد 17 ديسمبر 1990،هو لاعب كرة قدم من أصل مغربي، يلعب في مركز الهجوم مع العميد بدوري روشن، بجانب تمثيله للمنتخب المغربي، يلقب بالجلاد، لامتلاكه حساسيه تهديفية عالية.

كشف حساب عبد الرازق حمدالله مع الاتحاد السعودي

ـ لعب عبد الرازق حمد الله 347 مباراة طوال مسيرته داخل المستطيل الأخضر، أحرز 286 هدف حتى الأن.

ـ استطاع فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد في تسجيل 55 هدف، واستقبلت شباكه 13 أخرين، محصلة 28 مباراة خاضها الفريق منذ انطلاق بطولة الدوري السعودي للموسم الحالي 2022 ـ 2023.

ـ تمكن اتحاد جدة من تحقيق الفوز في 24 مباراة في مختلف البطولات مع النمور، وحسم التعادل في 6 مناسبات، وتلقى الهزيمة في مواجهتين، وقام بصناعة هدفين.

ـ نجح عبدالرازق حمدالله نجم الاتحاد السعودي في احراز 20 هدف متربعا على عرش صدارة ترتيب هدافي الدوري للموسم الحالى، بالاضافة الى هدفين في بطولة الكأس، وهدف ببطولة السوبر السعودي، بواقع 29 مواجهة خاضها مع العميد بمختلف البطولات.

ـ ويقدم عبد الرازق حمدالله مستوى مميز ويرتقي بالمعدل التهديفي مقارنة بالعام الماضي حيث تمكن من احراز 16 هدف في الموسم الرياضي 2022 ـ 2021 ببطولتي الدوري والكأس بمعدل 15 هدف بمسابقة الدوري و هدف وحيد ببطولة الكأس محصلة 21 مباراة خاضها مع النمور.

الإتحاد يواجه الفيحاء الليلة لحسم الدوري السعودي

يلتقي فريق الفيحاء اليوم السبت مع نظيره اتحاد جدة، في المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري السعودي.

وتنطلق مباراة الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، التى تجمع فريقي الفيحاء ونظيره الاتحاد، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 1)

يخوض اتحاد جدة السعودي مواجهة اليوم وهو متصدر جدول ترتيب مسابقة دوري روشن للمحترفين برصيد 66 نقطة، وتفصله ثلاث نقاط عن النصر الوصيف صاحب المركز الثانى، فيما يقع الشباب في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء بالمركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

ويحتاج اتحاد جدة السعودي، الذى يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، الحصول على 3 نقاط فقط من آخر جولتين للتتويج بلقب الدورى السعودى للمحترفين رسميًا.

الاتحاد السعودي

تشكيل الاتحاد السعودي المتوقع أمام الفيحاء في الدوري

من المنتظر أن يدفع نونو سانتو المدير الفني للإتحاد بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: جروهي.

في خط الدفاع: أحمد بامسعود - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - أحمد حجازي - مدالله العليان.

في خط الوسط: برونو هنريكي - إيجور كورنادو - هيلدر كوستا - رومارينهو.

في الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.