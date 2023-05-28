ايجور كورنادو ضلع أساسي في تتويج اتحاد جدة بالدوري السعودي

كورنادو

يعد النجم البرازيلي ايجور كورنادو ضلعًا أساسيًا في تتويج فريق اتحاد جدة بالدوري السعودي للمرة التاسعة في تاريخه وهو باللقب الغائب عن خزائنه منذ 14 عامًا.

وأسهمت الإمكانيات والمجهودات الهجومية للاعب خط الوسط البرازيلي ايجور كورنادو في العديد والعديد من الأهداف لفريق اتحاد جدة في موسم 2022-2023 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت مباراة اتحاد جدة والفيحاء في الجولة 29 من الدوري السعودي، وهي المباراة التي شهدت تتويج النمور باللقب، وأيضا صنع خلالها ايجور كورنادو هدفين من أصل 3 أهداف.

وخاض ايجور كورنادو إجمالي 46 مباراة في الدوري السعودي منذ وصوله لفريق اتحاد جدة قادما من الشارقة الإماراتي في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021، واستطاع خلالها تسجيل 11 هدفًا وتقديم 23 تمريرة حاسمة.

وتمكن ايجور كورنادو من حجز معقده سريعًا ضمن التشكيلة الأساسية لفريق اتحاد جدة حيث خاض أول مباراة له مع فريق النمور يوم 27 أغسطس من عام 2021 وكانت أمام الفيصلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الموسم الماضي ومنذ ذلك الحين أصبح أحد أهم لاعبي الفريق.

أظهر لاعب خط الوسط ايجور كورنادو ما يمكن أن يقدمه على أرضية الملعب حيث ساهم في 6 أهداف خلال أول مباراتين مع اتحاد جدة بالدوري السعودي بتسجيله هدفين وصناعته 4 أهداف.

أرقام مميزة لـ ايجور كورنادو مع اتحاد جدة في الدوري السعودي

يعد ايجور كورنادو بمثابة رمانة الميزان في خط وسط اتحاد جدة واللاعب الذي يقوم بتمويل لاعبي الهجوم بالتمريرات التقدمية والبينية وهو الأمر الذي تظهره الأرقام سواء عدد تمريراته الحاسمة أو الفرص المحققة.

ويعتبر البرازيلي ايجور كورنادو لاعب خط وسط اتحاد جدة هو ثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف هذا الموسم بالدوري السعودي بواقع 13 تمريرة حاسمة.

ويحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص برصيد 78 فرصة لكن يعد هو أكثر لاعب صناعة للفرص المحققة برصيد 21 فرصة محققة بالدوري السعودي.

وشارك ايجور كورنادو مع اتحاد جدة تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو هذا الموسم بالدوري السعودي في 27 مباراة، وتمكن خلالها من المساهمة بـ 19 هدفًا بواقع 6 أهداف و13 تمريرة حاسمة كثاني أكثر لاعبي الفريق مساهمة بالأهداف.