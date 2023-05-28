اتصالات النواب مشيدة بالبريد: نموذج لكيان ناجح حقق أرباحًا وصلت 3 مليارات و800 مليون جنيه

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالنجاح الكبير الذي حققه البريد المصري خلال العام الماضي، مؤكدًا بأن الارقام تؤكد أننا أمام نموذج لكيان مصري ناجح محققًا أرباحًا وصلت إلى 3 مليارات و800 مليون جنيه بزيادة عن العام الماضي تقارب لــ700 مليون جنيه.

وأضاف رئيس اتصالات النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024 للهيئة القومية للبريد بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن خطة التطوير في الإنشاءات الجديدة وصلت إلى 950 مكتب بريد بالإضافة إلى 300 مكتب جديد بزيادة 20% ولفت بدوي إلى أن هناك طفره كبيرة وتوسع في مجال الأكشاك البريدية وصلت إلى65 كشك بريدي مما يؤكد أن هناك تقدم وتطور.

وتابع بدوي بأن ما تحقق هو ثمار تعاون مثمر بين مجلس النواب والبريد ونتطلع لمزيد من التعاون لتحقيق طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

ووجه بدوي الشكر إلى الجهد الذي تحقق خلال العام الماضي مؤكدًا أن الدكتور شريف فارق حقق طفرة كبيرة وأن يسير وفق رؤية الدولة المصرية.

من جهته أكد النائب أحمد نشات وكيل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلا شك أننا نجد كل التعاون من الهيئة القومية للبريد والبرلمان مطالبًا باستيضاح المستهدف عن العام المقبل.

وتابع نشأت بأن البريد يقوم بدور كبير في خدمة المجتمع وانعكس بشكل كبير على المواطن.