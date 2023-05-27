تغيير اسم مسجد شنودة.. تفاصيل جديدة في واقعة الجامع من قلب الحدث|تكلفة بنائه (خاص)

احتل مسجد شنودة القائم بقرية نديبة التابعة لمركز دمنهور في محافظة البحيرة، حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد حالة الجدل التي أثارها بسبب اسمه الذي يُعتبر من الأسماء المسيحية، الأمر الذي دفع وزارة الأوقاف للتدخل وكشف تفاصيل الأزمة وإصدار قراراً حاسمًا لحلها.

ساكن بقرية نديبة يكشف للوفد تفاصيل جديدة في واقعة مسجد شنودة المثير للجدل

وفي هذا الصدد، علمت بوابة "الوفد" الإلكترونية، من أحد سكان قرية نديبة بالبحيرة، أنها تشتهر بكثرة عدد الأهالي المسيحيين الذين يقنطون بها، وهو سر تسميتها "عزبة شنودة" منذ مئات السنين، الأمر الذي أكدته وزارة الأوقاف أيضًا.

مسجد شنودة

وأضاف المصدر أن بعض أهالي القرية شعروا باستياء شديد بسبب حالة الجدل التي أحدثها اسم المسجد خلال الساعات الماضية، واصفين ما حدث بنشر فتنة مقصودة بين سكان القرية وزعزعة الإستقرار والمودة فيما بينهم، مطالبًا بضرورة التحري عن أي معلومات يتم تداولها خاصًة وإن كانت تتعلق بالأديان السماوية تجنبًا لحدوث أي فتنة طائفية أو ما شابه ذلك.

مسجد شنودة

تغيير اسم مسجد شنودة إلى “عباد الرحمن”

وكشف المصدر خلال تصريحاته الخاصة أن الأرض المقام عليها مسجد شنودة هي تبرع من الأخوة المسيحيين أثناء بناء المسجد في المرة الأولى قبل عمليات الإحلال والتجديد له وافتتاحه على نفقة أهالي القرية، الأمر الذي دفعهم لتسميته بهذا الإسم ردًا لجميل صاحب الأرض الذي تبرع بها لبنائه، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ذلك تم تغيير اسم مسجد شنودة ليصبح مسجد "عباد الرحمن"، منعًا لأي حساسيات دينية.

مسجد شنودة

الأوقاف: مسجد شنودة بالبحيرة ضمن 19 مسجدًا تفتتحهم الوزارة الأسبوع الجاري

وبدوره، صرح وكيل وزارة الأوقاف الدكتور محمد أبو حطب، بأن مسجد شنودة مقام في عزبة تحمل نفس الاسم، ويرتبط سكانها من المسيحيين والمسلمين بعلاقة حب طيبة جعلتهم يصرون على إطلاق اسم عزبتهم على المسجد.

وفي السياق ذاته، صرح الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، بأن مسجد شنودة بالبحيرة ضمن 19 مسجدًا تفتتحهم وزارة الأوقاف الأسبوع الجاري، وذلك عبر مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

مسجد شنودة

وأضاف أبو عمر: "يوجد 3 مساجد ضمن الـ19 مسجدا، تفتتح في محافظة البحيرة؛ منهم مسجد عزبة شنودة، والعزبة اسمها كده، ويعيش بها مسلمون ومسيحيون وعلاقتهم جيدة، وكلمة عزبة سقطت من لوحة المسجد فأصبح اسمه مسجد شنودة، وبعد التواصل مع أهل العزبة أصروا على أن يبقى المسجد باسم العزبة للعلاقات الطيبة بينهم، ثم تم التواصل مع أهل القرية وتغيير اسم المسجد إلى عباد الرحمن".

تكلفة بناء مسجد شنودة “عباد الرحمن”

يُشار إلى أن تكلفة بناء مسجد شنودة "عباد الرحمن"، قد بلغت ما يقرب من مليون و200 ألف جنيه، وتم بناؤه على مساحة 145 مترًا، هذا بالإضافة إلى مسجدين آخرين تم إنشائهم أمس الجمعة أيضًا، بمراكز أبو المطامير والدلنجات، وهي باغوص الشرقي والنمرية أبو المطامير على مساحة 160 مترا بتكلفة 900 ألف جنيه، ومسجد بهجت لاظ قمحة الدلنجات على مساحة 190 مترا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه.