بايرن ميونخ يتقدم على كولن في الشوط الأول ودورتموند يتعثر

صراع لقب البوندسليجا

تقد فريق بايرن ميونخ على فريق كولن بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن على ستاد راين إينزجي ضمن منافسات الجولة الأخيرة الـ34 في الدوري الإلماني.

بدأ فريق بايرن ميونخ الضغط على دفاعات كولن لتسجيل هدف التقدم

وسجل الفرنسي كينجسلي كومان جناح فريق بايرن ميونخ الألماني الهدف الأول في شباك كولن في الدقيقة 8 من أحداث الشوط الأول بصناعه سانية .

حصل اللاعب شميتز على البطاقة الصفراء لاعب كولن في أحداث الشوط الأول .

وبدأ فريق بايرن ميونخ الألماني بهذا التشكيل أمام كولن كالتالي

في حراسة المرمى: سان سومر

في خط الدفاع: جواو كانسيلو - ماتياس دي ليخت - بافارد - نصير مزراوي

في خط الوسط: جوشوا كيميتش - جمال موسيالا - توماس مولر

في خط الهجوم: جنابري - ليروي ساني - كينجسلي كومان.

وألغي حكم المباراة الهدف الثاني لفريق بايرن ميونخ الذي سجله ليروي سانية بداعي لمسة يد على الألماني في الدقيقة 45 من أحداث الشوط الثاتي.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ على كولن بأحداث الشوط الأول.





بايرن ودورتموند

وعلى الجانب الأخر، انطلقت الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الألماني في الوقت، والتي تحسم بطل البوندسليجا في ظل صراع الثنائي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ على اللقب.

ويتفوق بوروسيا دورتموند بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ قبل مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الألماني.

ويتقدم بايرن ميونخ على نظيره كولن بهدف نظيف خارج الديار، فيما يتأخر بوروسيا دورتموند أمام ماينز بهدفين نظيفين، والذي يخوض لقاءه على ملعبه ووسط جمهوره على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

أحرز كينجسلي كومان هدف التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة الثامنة بعد صناعة من زميله لوريه سانيه في شباك كولن قبل أن يلغي حكم اللقاء هدف الفريقي البافاري الثاني الذي سجله ساني قبل أن تلغيه تقنية الفيديو، فيما أحرز هدفي فريق ماينز أمام دورتموند، أندرياس أولسن، وكرين أونيسيو، قبل أن يلغي حكم اللقاء هدف ماينز الثالث.

وأهدر الإيفواري هالر فرصة تسجيل هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 19 بعدما فشل في تسجيل ركلة جزاء داخل شباك ماينز.

ويحتاج بايرن ميونخ للفوز مع تعثر منافسه دورتموند، وهو ما يحدث في الوقت الحالي، حيث يتقدم الفريق البافاري بهدف نظيف، فيما يتأخر دورتموند الذي يحتاج للفوز فقط دون النظر لنتائج الخصم.