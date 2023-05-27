بايرن ميونخ

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، عن تشكيل العملاق البافاري أمام نظيره كولن على ستاد راين إينرجي ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإلماني .





تشكيل بايرن ميونخ لمباراة كولن في الدوري الألماني

وضع الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ اللاعب جنابري ليكون ورقة رابحة أمام كولن في الدوري الألماني .

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي لمباراة كولن

في حراسة المرمى: سان سومر

في خط الدفاع: جواو كانسيلو - ماتياس دي ليخت - بافارد - نصير مزراوي

في خط الوسط: جوشوا كيميتش - جمال موسيالا - توماس مولر

في خط الهجوم: جنابري - ليروي ساني - كينجسلي كومان.

ترتيب بايرن ميونخ وكولن في المباراة

يحتل بايرن ميونخ قبل مباراة كولن المرتقبة والنارية ،لعب بايرن ميونخ حتي الآن 33 مباراة وفاز في عشرون مباراة تعادل في ثمان مباريات وخسر في خمس مباريات ويمتلك 68 نقطة ، ويحتل كولن المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الألماني لعب 33 فاز في عشر مباريات وتعادل في اثنا عشر لقاء وخسر احدي عشر مباراة ويمتلك الفريق 42 نقطة .

موعد مباراة بايرن ميونخ لمباراة كولن



من المقرر ان تنطلق مباراة بايرن ميونخ وكولن مساء اليوم السبت في تمام الساعة 4,30 مساء بتوقيت القاهرة ، و4.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و5.30 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة ة بايرن ميونخ لمباراة كولن

تذاع المباراة على قنوات بي ان سبورت 2 الناقل الحصري للمباراة و بطولة الدوري الألماني ،ومن المقرر ان يٌعلق على أحداث المباراة على قناة بي ان سبورت 2 بتعليق خالد الحدي.