وحش الأرض تعود للمكسيك بعد غياب امتد لعقود

عادت قطعة أثرية ضخمة تحمل اسم وحش الأرض، إلى وطنها الأم المكسيك، بعد عشرات السنين، قضتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد وحش الأرض منحوتة حجرية ضخمة، تعود لحضارة الأولمك منذ أكثر من ألفي عام، بالمكسيك، لتستحضر روح المعتقدات الدينية القديمة، وسط ابتهاج مسؤولين وعلماء بعودتها إلى الوطن.

تهريب الآثار:

خرجت المنحوتة، وحش الأرض من وسط المكسيك في ستينيات القرن العشرين وبقيت لفترة في أيدي هواة اقتناء الآثار وكذلك في المعارض العامة قبل أن يعثر عليها عملاء لمكافحة تهريب الآثار يعملون مع الادعاء العام في نيويورك.

تزن القطعة الأثرية المليئة وحش الأرض، بالرموز قرابة الطن، وعُثر عليها على الأرجح قبل خروجها من المكسيك بعدة عقود في موقع أثري بولاية موريلوس إلى الجنوب مباشرة من مكسيكو سيتي.

تاريخ وحش الأرض:

نحتت حضارة الأولمك، القطعة الأثرية، وحش الأرض، من الصخور البركانية في وقت ما بين عامي 800 و400 قبل الميلاد في أوج ازدهار حضارة الأولمك، وهي واحدة من أقدم المجتمعات في المكسيك وعاشت في مواقع متقاربة على ساحل خليج المكسيك.

واشتهرت شعوب الأولمك بالتقاليد الفنية المتقدمة، بما في ذلك منحوتات ضخمة على شكل رؤوس بشرية.

ويقول البعض إن المنحوتة ربما استخدمت في طقوس كممر مقدس.

واحتفى وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد بعودة المنحوتة إلى بلاده، بالقطعة الأثرية، وقال قبل وصولها للأراضي المكسيكية على متن طائرة "إنها تعطينا لمحة عن أصولنا".

الولايات المتحدة المكسيكية وتعرف باسم المكسيك هي جمهورية دستورية فيدرالية في أمريكا الشمالية، ويحدها من الشمال الولايات المتحدة ومن الجنوب والغرب المحيط الهادئ ومن الجنوب الشرقي كل من غواتيمالا وبليز والبحر الكاريبي ومن الشرق خليج المكسيك. تبلغ مساحتها تقريبًا مليوني كيلومتر مربع، وتعد خامس أكبر بلد في الأمريكتين من حيث المساحة الكلية والثالثة عشر من بين الدول المستقلة في العالم.

ويقدر عدد سكانها بأكثر من 112 مليون نسمة مما يجعلها الحادية عشرة من حيث السكان عالميًا والأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلدان الناطقة بالإسبانية، والمكسيك اتحاد يضم 31 ولاية ومقاطعة فدرالية وحيدة هي المدينة العاصمة.