إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز القصاصين بالإسماعيلية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية، اليوم السبت، إزالة فورية لمبني على الأراضي الزراعية لقرية ام عزام بالقصاصين بعرض 12 متر، وبطول 14 متر ، وعلى إرتفاع متر بالطوب الابيض وتمت الإزالة تمامًا، وذالك بالتنسيق مابين الإدارة الزراعية بالقصاصين الجديدة والوحدة المحلية لقرية أم عزام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وطالب اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة اليقظة والمتابعة لحماية املاك الدولة واراضبها وان تواصل الادارات المعنية من الجهات المختصة بالتصدي بالتعديلات بالمرور والمتابعة.

وفيما يخص الإنارة العامة تم صيانة 81 كشاف بالمدينة وقري " السلام ، الشروق ، أم عزام ، المحسمة القديمة ،30 يونيه".وذالك لإنهاء مشاكل إضاءة الطرق بالمدينة، ونفذت إدارة تحسين البيئة أعمال نظافة وتم رفع 85 طن من قمامة ومخلفات من المدينة والقرى التابعه لمركز ومدينة القصاصين الجديدة