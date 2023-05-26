كولر: الأهلي وصل لمستوى مميز ولا يزال لدينا الكثير

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا وصعبًا على حساب طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أنه سعيد بالفوز رغم الغيابات العديدة بعد أن تم منح راحة لعدد كبير من اللاعبين، وقال إن من شاركوا خلال اللقاء ظهروا بشكل مميز وقدموا المطلوب.

وأشار إلى أن مصطفى شوبير سوف يخضع لفحص طبي في مران الفريق غدًا، وأنه يؤدي بشكل جيد ومع المشاركة في المباريات يكتسب المزيد من الخبرات، وأن بقية الحراس في طريقهم للتحسن والعودة بشكل تدريجي إلى المشاركة في التدريبات.

وأكمل: «لدينا ضغط مباريات ونستعد منذ فترة طويلة، واللاعبون تعودوا على أن كل مباراة قادمة هي الأهم، وقد وصلنا إلى مستوى مميز وما زال لدينا الكثير».

الأهلي والطلائع

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد ، مساء اليوم الجمعة، فى اطار المواجهة المؤجلة من الاسبوع الـ 22 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

جاء الهدف الأول عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة الأولى من أحداث الشوط الثاني ثم سجل عمرو السولية الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة ليواصل النادي الأهلي انتصاراته في المسابقة المحلية.

وتلقى محمد سمير مدافع طلائع الجيش البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة ليكمل فريقه ما تبقى من وقت بالمباراة بعشرة لاعبين.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علما بأن الأهلي لديه 5 مباريات مؤجلة في المسابقة، في حين يحتل طلائع الجيش المركز قبل الأخير في الجدول برصيد 26 نقطة.

ويمتلك الأهلي رقمًا مميزًا للغاية في مسابقة الدوري المصري إذ يعد هو الفريق الوحيد الذي لم يتلقى الخسارة في أي مباراة حتى الآن خلال الموسم الجاري.

ويغيب محمد الشناوي عن مباراة الأهلي وإنبي بسبب تعرضه لإصابة في السمانة خلال مباراة الترجي بنصف النهائي دوري أبطال أفريقيا وبعد إيقافه 3 مباريات محليًا.

