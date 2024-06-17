في ثاني أيام عيد الأضحى.. درجات الحرارة بعدد من المدن والمحافظات
انخفضت درجات الحرارة اليوم الإثنين الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بشكل طفيف بقيم تتراوح من (2:3) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد بأن يشهد اليوم فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.
درجات الحرارة اليوم 17-6-2024
درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم بعدد من المدن والمحافظات اليوم
القاهرة الصغرى 24 والعظمى 37
الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 30
المنصورة الصغرى 23 والعظمى 37
الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 37
طنطا الصغرى 24 والعظمى 37
دمياط الصغرى 23 والعظمى 31
بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 32
الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 37
السويس الصغرى 25 والعظمى 37
العريش الصغرى 22 والعظمى 32
رفح الصغرى 21 والعظمى 32
رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 36
نخل الصغرى 18 العظمى 37
سانت كاترين الصغرى 17 والعظمى 32
الطور الصغرى 25 والعظمى 37
طابا الصغرى 26 والعظمى 39
شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 42
العلمين الصغرى 23 والعظمى 29
مطروح الصغرى 22 والعظمى 28
السلوم الصغرى 23 والعظمى 31
سيوة الصغرى 25 والعظمى 36
مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 42
الغردقة الصغرى 30 والعظمى 42
الفيوم الصغرى 25 والعظمى 39
بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 39
المنيا الصغرى 27 والعظمى 40
أسيوط الصغرى 28 والعظمى 40
سوهاج الصغرى 28 والعظمى 42
قنا الصغرى 30 والعظمى 44
الأقصر الصغرى 30 والعظمى 45
أسوان الصغرى 31 والعظمى 46
الوادى الجديد الصغرى 29 والعظمى 42
أبو سمبل الصغرى 31 والعظمى 45
شلاتين الصغرى 28 والعظمى 41
حلايب الصغرى 29 والعظمى 37
أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 38
رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 38