في ثاني أيام عيد الأضحى.. درجات الحرارة بعدد من المدن والمحافظات

انخفضت درجات الحرارة اليوم الإثنين الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بشكل طفيف بقيم تتراوح من (2:3) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد بأن يشهد اليوم فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم 17-6-2024



درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم بعدد من المدن والمحافظات اليوم



القاهرة الصغرى 24 والعظمى 37

الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 30

المنصورة الصغرى 23 والعظمى 37

الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 37

طنطا الصغرى 24 والعظمى 37

دمياط الصغرى 23 والعظمى 31

بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 32

الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 37

السويس الصغرى 25 والعظمى 37

العريش الصغرى 22 والعظمى 32

رفح الصغرى 21 والعظمى 32

رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 36

نخل الصغرى 18 العظمى 37

سانت كاترين الصغرى 17 والعظمى 32

الطور الصغرى 25 والعظمى 37

طابا الصغرى 26 والعظمى 39

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 42

العلمين الصغرى 23 والعظمى 29

مطروح الصغرى 22 والعظمى 28

السلوم الصغرى 23 والعظمى 31

سيوة الصغرى 25 والعظمى 36

مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 42

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 42

الفيوم الصغرى 25 والعظمى 39

بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 39

المنيا الصغرى 27 والعظمى 40

أسيوط الصغرى 28 والعظمى 40

سوهاج الصغرى 28 والعظمى 42

قنا الصغرى 30 والعظمى 44

الأقصر الصغرى 30 والعظمى 45

أسوان الصغرى 31 والعظمى 46

الوادى الجديد الصغرى 29 والعظمى 42

أبو سمبل الصغرى 31 والعظمى 45

شلاتين الصغرى 28 والعظمى 41

حلايب الصغرى 29 والعظمى 37

أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 38

رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 38