أفشة أفضل لاعب بمباراة الأهلي وطلائع الجيش

حصل محمد مجدي أفشة على جائزة أفضل لاعب بمباراة الأهلي وطلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري المصري.

الجائزة ذهبت إلى أفشة بفضل أدائه أمام طلائع الجيش وإحرازه هدف التقدم للأهلي.

الأهلي وطلائع الجيش

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد ، مساء اليوم الجمعة، فى اطار المواجهة المؤجلة من الاسبوع الـ 22 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

جاء الهدف الأول عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة الأولى من أحداث الشوط الثاني ثم سجل عمرو السولية الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة ليواصل النادي الأهلي انتصاراته في المسابقة المحلية.

وتلقى محمد سمير مدافع طلائع الجيش البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة ليكمل فريقه ما تبقى من وقت بالمباراة بعشرة لاعبين.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علما بأن الأهلي لديه 5 مباريات مؤجلة في المسابقة، في حين يحتل طلائع الجيش المركز قبل الأخير في الجدول برصيد 26 نقطة.

ويمتلك الأهلي رقمًا مميزًا للغاية في مسابقة الدوري المصري إذ يعد هو الفريق الوحيد الذي لم يتلقى الخسارة في أي مباراة حتى الآن خلال الموسم الجاري.

ويغيب محمد الشناوي عن مباراة الأهلي وإنبي بسبب تعرضه لإصابة في السمانة خلال مباراة الترجي بنصف النهائي دوري أبطال أفريقيا وبعد إيقافه 3 مباريات محليًا.