النادي المصري سدد كل المستحقات تحفيزا لتحقيق الانتصارات

بعد لقاءه مع لاعبى المصرى وجهازهم الفنى

عقد كامل أبو علي رئيس النادي المصري إجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق بحضور أعضاء مجلس الإدارة ، وأشاد "أبوعلي" بما حققه الفريق خلال الفترة الماضية وسعيد بالروح الإيجابية والأداء لدى جميع اللاعبين وأن لديه الثقة الكاملة في قدرتهم على تحقيق مزيدا من النجاحات وطموحات الجماهير والمنافسة بقوة على تحقيق لقبي بطولة كأس الرابطة وكأس مصر ، وسنقدم الدعم لكم كما تعودنا سابقا للتحفيز وإسعاد الجماهير .

من جانبه أعرب الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق عن سعادته وأعضاء الجهاز الفني بالثقة الكبيرة التي أولاها مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي للجهاز الفني للفريق ، والعمل بيننا يتسم بالتناغم التام ويضم العديد من الخبرات المتميزة القادرة على تحقيق طموحات جماهير المصري خاصة بعد الدعم الهائل الذي يجده الجهاز من مجلس ادارة النادي المصري .

كامل أبو علي

كامل أبو علي