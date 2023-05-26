هنري كيسنجر وعامه الـ100.. أستاذ الدبلوماسيين و"صانع التوازن الثلاثي"

اسم فرض نفسه بقوة في السياسة الخارجية الأمريكية، ومازال موجودًا منذ أكثر من نصف قرن، وترك أثرًا عميقاً لا يزال حيًّا في السياسات الداخلية للولايات المتحدة، هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق الذي ولد في مايو 1923، شارك في حفل تكريم له بمناسبة بلوغه الـ100 عام الثلاثاء الماضي.

هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق وعامه الـ100:

شارك هنري كيسنجر، في حفل تكريم في نادي نيويورك الاقتصادي النخبوي، وأطفأ شموعًا على كعكة من الشوكولاتة، بمناسبة بلوغه من العمر مئة عام.

يطلق الكثير من الخبراء السياسيين والخبراء على هنري كيسنجر المولود في 27 مايو (أيار) 1923، لقب "دبلوماسي القرن العشرين"، ومع بلوغه المائة عام من العمر، استمرار صدور المؤلفات التي تدرس حياته وشخصية الدبلوماسية، والتي تكشف أن شخصيته لا تزال طاغية على السياسات الخارجية الأمريكية.

لم يعد هنري كيسنجر في هذا المنصب منذ أكثر من 45 عامًا، إلا أن أثره مازال عميقًا وحيًا في السياسية الخارجية للويات المتحدة الأميريكية، ويستشيره كبار زعماء العالم، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك حتى في فترات الصراع واحتدام المنافسة بين كلٍّ من الولايات المتحدة والصين.

هنري كيسنجر "صانع التوازن الثلاثي"، كان يدير عمله بشكل مميز، وعرف بأنه صانع التوازن بين القوى العالمية الكبرى، وبالأخص في علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بكل من الصين والاتحاد السوفيتي.

لم يظهر هنري كيسنجر علنًا إلا نادرًا وغالبًا ما يظهر عن طريق الفيديو، وبالنسبة لهنري أن هذه الاستمرارية هي استثنائية، وهنري ترك بصمته على السياسة الخارجية للولايات المتحدة في النصف الثاني من القرن العشرين، ويحظى هنري كيسنجر بمكانة كبيرة نسبيًا لدى النخبة في واشنطن والخارج.

كشف في حوار سابق له، عن أخطار الذكاء الاصناعي على البشرية وبالأخص في حالات الأزمات، ويرى أن له سجل حافل خلال فترة حياته السياسية، وهي الفترة التي شهدت أوقات بين الحرب والسلام.

ــ تخرج هنري كيسنجر من جامعة هارفارد عام 1954 بشهادة الدكتوراه.

ــ اعتنق كيسنجر مذهب "السياسة الواقعية" الذي ابتكره كاتب ألماني في القرن التاسع عشر لتقديم الاعتبارات والظروف المعينة في العمل السياسي والدبلوماسي.

ــ ولد كيسنجر يهوديًّا في ألمانيا، ولجأ مع عائلته إلى الولايات المتحدة عام 1938 هربًا من حكم النازيين بقيادة هتلر.