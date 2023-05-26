البورصة تربح 13.5 مليار جنيه في أسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بصورة جماعية مدعومة بعمليات شراء قادتها المؤسسات المحلية والعربية.

ربحت القيمة السوقية للأسهم 13.5 مليار جنيه، بنسبة صعود 1.2%، ووصلت إلى مستوى 1.105.7 تريليون جنيه، وأغلقت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي للسوق على ارتفاع بنسبة 1.5%.

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 9.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 9.3 مليار ورقة منفذة على 358 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 22.4 مليار جنيه، وكمية تداول 2.8 مليار ورقة منفذة على 379 ألف عملية في الأسبوع السابق عليه.

اتسم أداء مؤشرات السوق بالصعود الجماعي، وربح مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.78% ليصل إلي مستوى 17043 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.72%، كما صعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس30، و70 بنسبة 3.75%.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 88% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على 5% مسجلين صافي بيع بقيمة 75 مليون جنيه، واستحوذ العرب على 6% محققين صافي عمليات شراء 16.4 مليون جنيه.